Aż kilkadziesiąt mszy za Joannę Kołaczkowską! Wiadomo, gdzie i kiedy się odbędą

Joanna Kołaczkowska wiele lat przed śmiercią zmagała się z czerniakiem - wyjątkowo złośliwym rakiem skóry. To sprawiło, że zawsze skrupulatnie poddawała się badaniom i uważała na własne zdrowie. Niestety i tak dopadł ją agresywny rak mózgu. Mimo walki Asia zmarła, pogrążając w żałobie nie tylko bliskich, ale też znajomych z branży i fanów jej talentu kabaretowego. Rozśmieszać umiała jak mało kto!

Choć od śmierci artystki minęły niespełna 2 miesiące, wydaje się, że nie ma jej od dawna. Ale nikt o Kołaczkowskiej nie zapomniał. Jej grób jest odwiedzany przez wielbicieli, zadbano też o to, aby upamiętnić ją w wyjątkowy sposób - serią nabożeństw.

Joanna Kołaczkowska nie była religijna

Choć Asia nie należała do osób związanych z Kościołem katolickim, przyjaźniła się z osobami wierzącymi. Kiedy zachorowała i stało się jasne, że nowotwór postępuje, jej szwagier Dariusz Kamys (i zarazem kolega z kabaretu Hrabi) prosił w mediach społecznościowych o modlitwę za Kołaczkowską albo o dobrą myśl:

Kochani, wiem, że nie wszyscy wierzą w to samo – ale wszyscy wierzymy w dobro. Dlatego proszę Was – jutro w południe, tzn 2.07 o godzinie 12:00 – zatrzymajcie się na chwilę. Pomódlcie się, jeśli wierzycie. Poślijcie dobrą energię, jeśli w to wierzycie. Po prostu pomyślcie o Asi ciepło i z miłością. Niech ten wspólny strumień dobra, miłości i nadziei uderzy z całą mocą w Jej chorobę. Niech wie, że jesteśmy z Nią. Niech poczuje, że nie jest sama. To tylko chwila. Ale razem możemy z niej zrobić coś wielkiego.

Prośbę Kamysa przekazał wówczas na swoim profilu na Facebooku Lech Dorobczyński, franciszkanin. Teraz poinformował o tym, że za Joannę zostaną odprawione msze - i to nie 1 czy 2, a aż 30!

30 mszy za Joannę Kołaczkowską. Kiedy i gdzie?

Akcja z nabożeństwami zaczęła się 5 września. Okazuje się, że ani daty wydarzenia, ani liczba mszy nie były przypadkowe. Duchowny napisał:

Kochani! Dziś o godz. 18.00 rozpoczniemy w naszym kościele odprawiać Msze gregoriańskie za Asię. Trzydziesta Msza będzie odprawiona w uroczystość św. Franciszka - patrona aktorów. Asiu, mam nadzieję, że masz się dobrze. Ściskamy Cię mocno!

Dołączył plakat z pięknym zdjęciem Kołaczkowskiej. Podano w nim więcej szczegółów. Msze będą odprawiane w dni powszednie o godzinie 18:00, a w niedziele o 20:00 w kościele przy Senatorskiej 31 w Warszawie.

Seria mszy odbyła się już wcześniej, jeszcze za życia gwiazdy - od 27 kwietnia do 5 maja. Niestety Kołaczkowska zmarła nieco ponad 2 miesiące później.

