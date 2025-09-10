Joanna Kołaczkowska zmarła w lipcu po ciężkiej chorobie. Na jej pogrzebie pojawiły się tłumy, a artystka została uhonorowana pośmiertnie przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej. To wyróżnienie potwierdziło, jak wielki wpływ miała na polską kulturę i jak bardzo jej odejście odczuli zarówno widzowie, jak i środowisko artystyczne.

"Bez Asi nie ma Hrabi" – szczere słowa Kamysa

W podcaście prowadzonym przez Szymona Majewskiego członkowie Hrabi opowiadali o swojej relacji z Joanną Kołaczkowską. Dariusz Kamys wyznał:

Według mnie, bo będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać, Hrabi w tej postaci, jaką znaliśmy przez 22 lata, przestało istnieć. Powodem oczywistym jest brak Asi. Bez Asi, według mnie, nie ma Hrabi.

Kamys podkreślił, że to nie on, a Adam Nowak zaprosił Joannę do Hrabi. Ich wspólna historia zaczęła się już w czasach technikum, a więc trwała ponad 40 lat.

Kołaczkowska miała wystąpić w operze. "Wszystko było dogadane"

Łukasz Pietsch przypomniał, że Kołaczkowska jeszcze przed chorobą przygotowywała się do występu w Operze Narodowej.

Była z tego dumna. (...) Miała tekst, wszystko było dogadane

– wspominał pianista Hrabi. Niestety, choroba pokrzyżowała te plany.

Kamys opowiedział o znaku od Aśki

Dariusz Kamys (6 września) w mediach społecznościowych podzielił się osobistą historią, która miała miejsce podczas górskiej wyprawy członków kabaretu. Jak opisał na Facebooku, po męczącej wędrówce wsiedli do zamówionego busa, który okazał się... taksówką o nazwie "Pączek".

I wszyscy wiedzieliśmy, że to od Niej. To Jej uśmiech, Jej mrugnięcie, Jej żart. Aśka zawsze potrafiła w ten sposób rozładować powagę. To był Jej znak: 'Idźcie dalej. Śmiejcie się. Nie stójcie w miejscu’

– pisał Kamys.

Co dalej z Hrabi?

Choć członkowie zespołu przyznają, że bez Joanny Kołaczkowskiej Hrabi w dotychczasowej formie nie ma prawa istnieć, ich słowa dają nadzieję, że znajdą sposób, aby kontynuować swoją artystyczną drogę.

