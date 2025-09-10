Co dalej z kabaretem Hrabi? Przyjaciel opowiedział o niezwykłym znaku od Kołaczkowskiej

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-09-10 10:35

Śmierć Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęła światem polskiego kabaretu. Uwielbiana artystka, związana od ponad dwóch dekad z grupą Hrabi, odeszła po walce z glejakem w wieku 59 lat. Jej przyjaciele i sceniczni partnerzy – Dariusz Kamys, Łukasz Pietsch i Tomasz Majer – podzielili się wspomnieniami w podcaście "Mówi się". To właśnie wtedy Kamys wypowiedział słowa, które mocno wybrzmiały wśród fanów: "Hrabi w tej postaci, jaką znaliśmy przez 22 lata, przestało istnieć".

Joanna Kołaczkowska zmarła w lipcu po ciężkiej chorobie. Na jej pogrzebie pojawiły się tłumy, a artystka została uhonorowana pośmiertnie przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej. To wyróżnienie potwierdziło, jak wielki wpływ miała na polską kulturę i jak bardzo jej odejście odczuli zarówno widzowie, jak i środowisko artystyczne.

Zobacz: Tak wygląda grób Joanny Kołaczkowskiej. Nie utonął w morzu kwiatów! Wiadomo, dlaczego

"Bez Asi nie ma Hrabi" – szczere słowa Kamysa

W podcaście prowadzonym przez Szymona Majewskiego członkowie Hrabi opowiadali o swojej relacji z Joanną Kołaczkowską. Dariusz Kamys wyznał:

Według mnie, bo będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać, Hrabi w tej postaci, jaką znaliśmy przez 22 lata, przestało istnieć. Powodem oczywistym jest brak Asi. Bez Asi, według mnie, nie ma Hrabi.

Kamys podkreślił, że to nie on, a Adam Nowak zaprosił Joannę do Hrabi. Ich wspólna historia zaczęła się już w czasach technikum, a więc trwała ponad 40 lat.

Kołaczkowska miała wystąpić w operze. "Wszystko było dogadane"

Łukasz Pietsch przypomniał, że Kołaczkowska jeszcze przed chorobą przygotowywała się do występu w Operze Narodowej.

Była z tego dumna. (...) Miała tekst, wszystko było dogadane

– wspominał pianista Hrabi. Niestety, choroba pokrzyżowała te plany.

Kamys opowiedział o znaku od Aśki

Dariusz Kamys (6 września) w mediach społecznościowych podzielił się osobistą historią, która miała miejsce podczas górskiej wyprawy członków kabaretu. Jak opisał na Facebooku, po męczącej wędrówce wsiedli do zamówionego busa, który okazał się... taksówką o nazwie "Pączek".

I wszyscy wiedzieliśmy, że to od Niej. To Jej uśmiech, Jej mrugnięcie, Jej żart. Aśka zawsze potrafiła w ten sposób rozładować powagę. To był Jej znak: 'Idźcie dalej. Śmiejcie się. Nie stójcie w miejscu’

– pisał Kamys.

Co dalej z Hrabi?

Choć członkowie zespołu przyznają, że bez Joanny Kołaczkowskiej Hrabi w dotychczasowej formie nie ma prawa istnieć, ich słowa dają nadzieję, że znajdą sposób, aby kontynuować swoją artystyczną drogę.

Super Express Google News
Zdjęcia Joanny Kołaczkowskiej na uroczystościach pogrzebowych
46 zdjęć
Joanna Kołaczkowska - najciekawsze wypowiedzi z Melliny
QUIZ. Dokończ tekst tej piosenki Zrobisz to śpiewająco? Tylko największe polskie przeboje!
Pytanie 1 z 10
Dokończ tekst piosenki Skaldów: "Lampa na stole i krzesło i drzwi..."
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JOANNA KOŁACZKOWSKA
kabaret hrabi