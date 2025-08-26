Szymon Majewski zdruzgotany po śmierci Joanny Kołaczkowskiej

Joanna Kołaczkowska w 2002 roku razem z kolegą z kabarety Potem, Dariuszem Kamysem, założyli kabaret Hrabi. Później dołączyli do nich Łukasz Pietsch oraz Tomasz Majer. W tym składzie stali się jedną z najpopularniejszych grup kabaretowych w Polsce. Pod koniec kwietnia kabaret Hrabi zawiesił działalność. Powodem była choroba nowotworowa artystki.

W chorobie Joannę Kołaczkowską wspierała rodzina, przyjaciele z kabaretu i znajomi z show-biznesu. Fani z całej Polski trzymali kciuki za jej szybki powrót do zdrowia. Zaprzyjaźniony ksiądz organizował msze święte w jej intencji, a internauci chcieli zakładać zbiórkę pieniędzy na leczenie.

17 lipca kabaret Hrabi przekazał przykrą wiadomość o śmierci Joanny. Przedwczesne odejście gwiazdy pogrążyło w żałobie jej rodzinę oraz przyjaciół. Szymon Majewski nie ukrywał, że wiadomość o jej śmierci była dla niego ciosem. Artystów łączyła wyjątkowa przyjaźń, która satyryk nazwał "nieoczekiwaną, ale cudowną".

Szymon Majewski podjął ważną decyzję. "Będzie to opowieść pełna Aśki"

Joanna Kołaczkowska i Szymon Majewski od kilku lat prowadzili podcast "Mówi się", który powstał "z potrzeby wspólnego odkrywania zakrzywień ludzkiego umysłu". Ostatni odcinek podcastu trafił do sieci 8 kwietnia. Teraz Majewski podjął decyzję w sprawie przyszłości programu. W mediach społecznościowych opublikował emocjonalny wpis, w którym przekazał, że powstanie jeszcze kilka odcinków.

Będzie jeszcze parę odcinków podcastu, zanim się zatrzyma i zostanie tam gdzie zawsze był, żebyście mogli do niego wracać. Jak wiecie, "Mówi się" skończyło się 8 kwietnia, to był ostatni odcinek który Nasza Kochana Asia zmontowała i wrzuciła. Nie chciałem zostawiać tego naszego poletka, które z miłością uprawialiśmy razem, bez jakiegoś, choć nie lubię teraz tego słowa, "zakończenia", więc może, bardziej "dopowiedzenia" a może "opowiedzenia". Opowiedzenia Wam o Asi - przekazał Szymon Majewski.

W nowych odcinkach pojawią się osoby, które doskonale znały Asię. Jej przyjaciele oraz przyjaciele ze sceny będą dzielić się wspomnieniami o uwielbianej artystce. W przyszłym tygodniu do sieci trafi rozmowa z Agnieszką Litwin i Arturem Andrusem.

Jaka była w oczach przyjaciół, jak się spotkali, jaką ją pamiętają. Będzie to opowieść pełna Aśki, pełna wspólnych chwil, pełna śmiechu... Najpierw, przed legendarne mikrofony "Mówi się", zaprosiłem Agnieszkę Litwin i Artura Andrusa. Opowiemy Wam o Asi. To co? Słyszymy się w przyszły wtorek?

Pomysł Majewskiego spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem fanów.

