Joanna Kołaczkowska od lat rozśmieszała Polaków. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych postaci współczesnego polskiego kabaretu. W 2002 roku razem z kolegą z kabarety Potem, Dariuszem Kamysem, założyli kabaret Hrabi. Później dołączyli do niech Łukasz Pietsch oraz Tomasz Majer. W tym składzie stali się jedną z najpopularniejszych grup kabaretowych w Polsce. W dużej mierze przyczyniła się do tego Kołaczkowska, od prawie 30 lat zachwycała widzów swoim niepowtarzalnym poczuciem humoru.

W kwietniu tego roku grupa przekazała informację o złym stanie zdrowia artystki, która zmagała się z chorobą nowotworową. Cała Polska kibicowała jej w powrocie do zdrowia. Wszyscy mieli nadzieję, że tak jak przed laty, i tym razem uda jej się pokonać chorobę. Niestety, Joanna Kołaczkowska zmarła w nocy z 16 na 17 lipca.

Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej odbył się w poniedziałek, 28 lipca. Tłumy żałobników zgromadziły się na warszawskich Powązkach, by pożegnać uwielbianą artystkę. Kilka dni po pogrzebie kabaret Hrabi opublikował post od śmierci Joanny. Dariusz Kamys, Łukasz Pietsch i Tomasz Majer podjęli decyzję w sprawie przyszłości grupy.

Zobacz również: "Została po Tobie bolesna pustka". Przejmujące słowa Dariusza Kamysa po pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej

Członków kabaretu Hrabi łączyła niezwykła więź. Są nie tylko znajomymi z pracy, ale również przyjaciółmi. Co więcej, Dariusz Kamys poślubił siostrę Joanny, Agnieszkę. Kilka lat temu w rozmowie z Szymonem Majewskim artystka wyznała, że razem z przyjaciółmi z grupy zawarli niezwykły pakt. Obiecali sobie, że po śmierci któregoś z członków grupy, reszta otoczy opieką jego rodzinę. Rozmawiali również o przyszłości grupy.

Oni powiedzieli, że jeżeli ja odejdę, to nie będzie już Hrabi, że jestem za silnym czynnikiem, natomiast ja wskazałam dwie osoby, które powinny mnie zastąpić. Mamy to wszystko obmyślone, czy mamy prawo zostawić nazwę, jak będziemy funkcjonować we trójkę, jak odejdzie jedna osoba. [...] - powiedziała Kołaczkowska.