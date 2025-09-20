Prawdziwy dramat Sandry Kubickiej. "Pękło mi serce... żegnaj bobasku nasz"

Sandra Kubicka o swoim dramacie poinformowała w sobotę, 20 września, tuż po godzinie 17. Prezenterka straciła ciążę. - W kilka minut z najszczęśliwszej w najgorszy dzień mojego życia.. Pękło mi serce.. żegnaj bobasku nasz. Rosłeś w szczęściu i ciszy - napisała na Instagramie Sandra Kubicka. Prezenterka ostatnio wiele przeszła. Najpierw informowała o tym, że będzie rozwodzić się z Baronem, a potem para zdecydowała dać sobie jeszcze jedną szansę.

Na szczęście udało nam się porozumieć. Pracujemy teraz nad swoim związkiem i w ogóle jest lepiej niż kiedykolwiek. Leoś ma dwoje rodziców w jednym domu i to jest dla nas najważniejsze - żeby wychowywał się w domu pełnym miłości i spokoju, a nie kłótni i awantur. Ale nie było kolorowo przez pierwsze pół roku

- zdradziła Sandra Kubicka w podcaście "Rezultaty".