Kubicka i Baron odwołali rozwód, a teraz to! Na salonach aż HUCZY o nowym programie

Sandra Kubicka rozstanie ogłosiła publicznie w marcu, choć już wcześniej fani i media sugerowali, że coś jest nie tak. Ponoć pozew złożyła w grudniu, a powodem miały być rozmijające się, wzajemne oczekiwania małżonków po przyjściu na świat synka Leonarda w maju 2024 roku. Sandra mówiła kilkukrotnie, że Baron chciał być u niej nadal na pierwszym miejscu i miał swoje wymagania od żony, ona z kolei inaczej sobie wyobrażała jego ojcostwo. Z tych powodów miało dojść do rozstania, ale szybko za sobą zatęsknili.

- Na szczęście udało nam się porozumieć. Pracujemy teraz nad swoim związkiem i w ogóle jest lepiej niż kiedykolwiek. Leoś ma dwoje rodziców w jednym domu i to jest dla nas najważniejsze - żeby wychowywał się w domu pełnym miłości i spokoju, a nie kłótni i awantur. Ale nie było kolorowo przez pierwsze pół roku

- powiedziała Sandra Kubicka w podcaście "Rezultaty", jednocześnie pierwszy raz potwierdzając to, co media wiedziały od dawna - para zeszła się i znów próbuje ratować małżeństwo.

Intratna propozycja dla Sandry Kubickiej i Barona

Jak udało się dowiedzieć "Super Expressowi", Aleksander Milwiw-Baron i Sandra Kubicka mają do walki o związek dodatkową zachętę! Ponoć gwiazdorska para dostała intratną propozycję poprowadzenia wspólnie show randkowego na jednej z popularnych platform.

- Propozycja jest dla nich kusząca zarówno zawodowo, jak i finansowo. Do tego mogliby pokazać ludziom, że lepiej walczyć o związek niż się poddawać - co ma być jednym z motywów przewodnich programu, a więc pasują idealnie. Rozmowy trwają - zdradza nasze źródło.

Sandra już raz sprawdziła się prowadząc program "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć", który okazał się być dość proroczym tytułem. Teraz Netflix przygotowuje polską sesję hitu "love is blind. Miłość jest ślepa" i kolejny, nowy format. Czyżby to tam mięli zagrzać miejsce Kubicka i Baron?

