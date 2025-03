"Love is Blind: Polska" – casting do nowego reality show Netfliksa! Jak się zgłosić?

Netflix oficjalnie ogłosił, że powstanie polska edycja popularnego reality show "Love is Blind"! To przełomowa wiadomość dla fanów miłosnych eksperymentów, którzy marzą o odnalezieniu swojej drugiej połówki w nietypowych okolicznościach. Sprawdź, na czym polega program, kto może się zgłosić i jak wygląda proces castingu do "Love is Blind: Polska".