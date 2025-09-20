Baron pochwalił się wakacyjnymi zdjęciami z synkiem. Leoś rośnie jak na drożdżach

Dwa tygodnie temu Sandra Kubicka zdecydowała się na dłuższy wyjazd za granicę. Jak tłumaczyła na Instagramie, potrzebowała odpoczynku od codzienności i głośnej krytyki jej biznesu.

Wyjechaliśmy, bo potrzebowałam zmienić środowisko. Tutaj nikt mnie nie ocenia, nie śmieje się ze mnie, nie pokazuje palcem na ulicy: "Ej patrz, to ta z Tiktoka". Ludzie są tutaj jacyś szczęśliwsi, nie wiedzą kim jestem i czym się zajmuję. (...) Jest fajnie. Pracuję zdalnie, a pomiędzy pracą rzucam z synkiem kamyki do morza. Podróżowanie to moja ulubiona forma terapii

- napisała Sandra Kubicka na Instagramie.

Wyjazd do Grecji określiła w dużym skrócie "ucieczką bez biletu powrotnego".

Uciekliśmy z Leosiem na miesiąc, tzn. nie mamy jeszcze biletu powrotnego, więc zobaczymy na ile…

– pisała celebrytka w mediach społecznościowych.

Była modelka świetnie czuje się w Grecji i regularnie publikuje zdjęcia w bikini, nagrania z plaży i chwile spędzane z małym Leonardem. Brakowało jednak jednego – obecności Barona.

Baron dołączył do żony i synka w Grecji

Ale oto niespodzianka! Baron, który został w Polsce ze względu na obowiązki zawodowe, w końcu znalazł czas, by polecieć do Grecji i dołączyć do żony oraz syna. Muzyk pochwalił się na Instagramie serią zdjęć z Zakynthos, które w mgnieniu oka rozczuliły jego fanów.

Na fotografiach widać Barona odpoczywającego z synkiem na hamaku i pluskającego się z nim w morzu. Na jednym z ujęć pokazuje Leonardowi coś w oddali, a obaj wyglądają na zupełnie pochłoniętych wspólną zabawą.

Aleksander Wielki i legendarny Leonidas planują podbój greckiej wyspy, tej po prawej

– podpisał żartobliwie zdjęcia.

Kubicka i Baron jeszcze kilka miesięcy temu planowali rozwód

Wspólne wakacje są ostatecznym dowodem na to, że kryzys w małżeństwie Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiwa-Barona został zażegnany. Para dała sobie drugą szansę i wygląda na to, że dziś skupiają się na rodzinie i wychowaniu synka. Urocze zdjęcia z Zakynthos to dowód, że ich relacja przeszła trudny test i małżonkowie próbują na nowo cieszyć się wspólnym życiem.

Sandra Kubicka zrelacjonowała ciężką podróż na wakacje. "To był koszmar"