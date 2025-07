Sandra Kubicka zapomniała bikini. Zrzuciła, co miała na sobie i bez ubrań wskoczyła do jeziora!

Sandra Kubicka ma za sobą trudne miesiące. Pod koniec zeszłego roku złożyła pozew o rozwód z Baronem, o czym swoich fanów poinformowała w marcu. Płakała i cierpiała, ale ostatecznie pozew został wycofany, a modelka i jej mąż dali sobie kolejną szansę. W całym tym dramacie gwiazda rozwijała się biznesowo i dbała o ukochanego synka.

Niestety, z maluchem też nie było dobrze. Pod koniec czerwca roczniak wylądował w szpitalu, a Sandra była zrozpaczona, zestresowana i niewyspana. Po takich przeżyciach potrzebowała odpoczynku!

Kubicka pod palmami, a później na łódce. Tak relaksuje się i ładuje baterie po życiowych dramatach

W połowie czerwca Kubicka zdecydowała się wyjechać pod palmy. Spędziła kilka dni w słonecznej Turcji. Wtedy nic nie wskazywało na to, że niebawem będzie walczyć o zdrowie syna w szpitalu. Na szczęście chłopiec wyzdrowiał, a w lipcu Kubicka wyjechała z nim na wypoczynek do Włoch. Podczas tegorocznych wakacji Kubickiej i małemu Leosiowi oczywiście towarzyszy Baron, mąż i dumny tata.

Modelka jednak w sieci nie afiszuje się z mężem i częściej pokazuje dziecko (zakrywa mu twarz!) niż ukochanego. Widać, że we Włoszech naprawdę się relaksuje. Ponieważ kocha wodę, spędza mnóstwo czasu nad wspaniałym jeziorem Como.

Niestety, gdy razem z rodziną wybrała się na rejs po jeziorze, okazało się, że nie wzięła ze sobą stroju kąpielowego. Wymyśliła, co zrobić, aby i tak móc wskoczyć do wody i w pełni wykorzystać to, gdzie się znajduje. Drugiej okazji może przecież nie być!

Sandra Kubicka topless. Zrzuciła sukienkę i w samych stringach zanurkowała w jeziorze

Kubicka uwielbia wodę i wcale nie boi się do niej skakać. Kiedy nadarzyła się okazja, by zanurkować w jeziorze Como, nie mogła jej przegapić tylko dlatego, że na rejs nie spakowała bikini. Modelka zrzuciła więc szmaragdową sukienkę, którą tego dnia nosiła, i ochoczo wskoczyła do wody topless. Miała na sobie tylko beżowe stringi, więc na pierwszy rzut oka wydawała się skakać nago!

Zapomniałam bikini, ale szybko sobie przypomniałam, że jestem w Europie. Kochamy tu nagie biusty i nikt nie dostaje mandatu za kochanie tego, co stworzyła matka natura - napisała Kubicka, pokazując swoje nagie plecy.

Sądząc po twarzy Sandry uwiecznionej na filmiku z wycieczki, pływanie niemal na golasa było świetnym pomysłem. Kubicka nie mogła przestać się uśmiechać. To się nazywa udany urlop!

Sandra Kubicka zrelacjonowała ciężką podróż na wakacje. "To był koszmar"