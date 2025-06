Syn Sandry Kubickiej i Barona trafił do szpitala. Zdradziła, co się dzieje z maluchem. "To są tortury"

Sandra Kubicka pokazała w sieci kadr, który mógł wystraszyć jej fanów. Widać na nim dziecięce łóżeczko, ale nie zwyczajne, a szpitalne. Przy nim znajduje się stojak na kroplówkę. Mama małego Leosia zdradziła, co się dzieje. Nie było dobrze, jednak sytuacja ma być już opanowana. "Bycie mamą to martwienie się o drugiego człowieka do końca życia" - napisała modelka.