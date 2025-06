Sandra Kubicka zaskakująco ciepło o Baronie, z którym już się nie rozwodzi! Od marca wiele musiało się zmienić

Sandra Kubicka bardzo ciepło o Baronie, z którym już się nie rozwodzi! Od marca wiele musiało się zmienić

Sandra Kubicka dopiero co ogłaszała rozwód z mężem, teraz o rozwodzie jest cicho, za to modelka chwali partnera, gdy tylko jest ku temu okazja. W czerwcu Kubicka opowiedziała "Dzień dobry TVN" o wyzwaniu, jakim jest dla niej bycie mamą oraz powrocie do formy sprzed ciąży. Ale nie pominęła trudnego tematu rozwodu. Co mówi o Baronie? Zaskakujące słowa!