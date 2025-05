Baron całuje z czułością Kubicką. Nowe zdjęcie trafiło do sieci. "Złoty medal dla najdzielniejszej Mamy"

Partnerka Hakiela z nim nie sypia?! Padło szokujące wyznanie. Mówi o koszmarze. Co się dzieje?

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron uchodzili za jedną z najgorętszych par polskiego show biznesu. Dlatego informacja o tym, że para postanowiła się rozstać, a modelka złożyła w sądzie papiery rozwodowe była dla ich fanów sporym zaskoczeniem. Tym bardziej, że w maju zeszłego roku powitali na świecie syna, Leonarda. Jednak mimo rozstania oboje schowali swoją dumę do kieszeni i pokazali, że szczęście dziecka jest dla nich najważniejsze. Spędzili razem urodziny synka, a Baron zaskoczył swoich fanów niezwykłą galerią zdjęć, jaką zamieścił z tej okazji w mediach społecznościowych. Nie zabrakło w niej czułego zdjęcia z Kubicką, co dodatkowo podsyciło plotki, że do siebie wrócili. Na zdjęciu widać, jak muzyk trzyma synka na rękach i z czułością całuje Sandrę w czoło.

Złoty medal dla najdzielniejszej Mamy @sandrakubicka za najwspanialszy dar!

- napisał w opisie pod zdjęciem.

Kubicka i Baron świętują urodziny synka

Na Instastories Sandry Kubickiej również pojawiło się wspólne zdjęcie z mężem i synkiem, co jest najlepszym dowodem na to, że razem spędzili ten wyjątkowy dzień. Przeszczęśliwy tata nie tylko podziękował swojej żonie za wspaniały dar, jakim jest dziecko, ale też złożył Leonardowi wyjątkowe życzenia urodzinowe.

Mój Synku, przyjacielu, nauczycielu, mistrzu, ulubiony człowieku. Życzę Ci, żebyś zawsze tak beztrosko i z uśmiechem przeżywał każdy kolejny rok. Pozostań zdrowy, szczęśliwy i radosny. My zadbamy o resztę. Dziękuję Ci, Synku za najpiękniejszy rok mojego życia

- napisał w poście urodzinowym poświęconym synkowi. Na zakończenie swojego wpisu poprosił internautów o "moc życzeń dla naszego Leonarda Milwiw-Barona".