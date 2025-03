Sandra Kubicka z podkrążonymi oczami komentuje rozwód z Baronem. "Nie macie pojęcia, co się działo pod tym dachem"

Sandra Kubicka 9 marca zdradziła, że już w grudniu złożyła pozew o rozwód. A to oznacza, że gdy jej fani oglądali kadry z Tajlandii, gdzie w lutym wyjechała razem z synem i mężem oraz babcią, proces oficjalnego zakończenia ich małżeństwa był w toku. Wyznanie modelki dotyczące rozstania, które umieściła na swoim profilu na Instagramie, zdziwiło wielbicieli gwiazdy.

Następnego dnia rano Kubicka postanowiła wyjaśnić, co i kiedy się wydarzyło! Decyzja o rozwodzie nie zapadła nagle.

Zwróciła się też do internautów, by nie przekraczali granic, bo tak naprawdę niewiele wiedzą o prawdziwym życiu modelki czy związku jej oraz Barona.

Kubicka rozwodzi się i ta decyzja jest nieodwołalna - zapadła już dawno temu, a została poprzedzona miesiącami starań o naprawę relacji.

Dzień dobry wszystkim, pomimo tego, że ja decyzję podjęłam już jakiś czas temu, ja już swoje wypłakałam, uwierzcie mi. Płakałam od narodzin Leosia i wylałam ocean łez. Serio. Do wszystkich osób, które mi piszą, że nie walczyłam - ja bardzo walczyłam. (...) Bardzo chciałam, żebyśmy byli kochającą się rodziną, ale w pewnym momencie zrozumiałam, że nie da się. Muszą walczyć dwie osoby. I później, gdy Aleksander zdecydował, że teraz on będzie walczył, ja już nie mogłam dalej. We mnie po prostu wszystko już pękło - opowiadała Kubicka na InstaStory.

Gwiazda zwróciła się do fanów z samego rana - ubrana w piżamę i z podkrążonymi oczami mówiła:

Jest marzec, decyzję podjęłam w grudniu. Wczoraj jak wam o tym powiedziałam, bardzo mi się te emocje udzieliły... na nowo... Do wszystkich osób, które uważają, że was oszukiwałam - wy do mnie codziennie pisałyście: "gdzie jest Alek?", "czemu nie widać Alka", "dlaczego nie macie zdjęć z Alkiem?", "jesteście w Tajlandii, czemu nie pokazujecie, że jesteście razem?". Ja nie wrzucałam zdjęć i nie udawałam, że jesteśmy kochającą się rodziną. On był obok, bo mamy wspólne dziecko, bo tak samo chciał spędzić z nim czas. Jak powiedziałam, że chcę lecieć do Tajlandii z naszą rodziną, to powiedział, że też chce lecieć, bo to jest jego dziecko.