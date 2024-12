Oni powiedzieli! sobie TAK w 2024 roku. Przeżyjmy to jeszcze raz

Najpiękniejsze śluby 2024? Wspominamy!

W 2024 roku pełno było mocnych wydarzeń w polskim show biznesie. Artyści wydawali kolejne płyty, kręcili nowe odcinki seriali, podbijali świat w wielkim filmach, a także kłócili się i rozstawali. Na szczęście byli i tacy, którzy zdecydowali się powiedzieć sobie "TAK"! Pamiętacie te piękne śluby?

Bajkowy ślub Roxie i Kevina w "zamku księżniczki"

W niedzielę 25 sierpnia 2024 roku Roxie Węgiel i jej ukochany Kevin Mglej wzięli ślub kościelny. Całe wydarzenie było trzymane w ścisłej tajemnicy do ostatniej chwili, nawet świadkowie nie wiedzieli do końca, dokąd jadą. Zakochani już raz zdołali ukryć przed światem swój ślub cywilny i tym razem im się udało. "Super Express" jednak tam był, zrobiliśmy sporo zdjęć, które znajdziesz w naszej ogromnej galerii. Ślub Roxie i Kevina odbył się w malowniczej górskiej miejscowości na Podkarpaciu. Para młoda pobrała się w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. Parafia św. Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni to piękny kościół wybudowany z czerwonej cegły, który swoim wyglądem przypomina nieco zamek księżniczki. Do ołtarza Roksanę Węgiel poprowadził ukochany tata. Wesele trwało dwa dni, a pojawiło się na nim wiele gwiazd. Największy prym wiedli tancerze z "Tańca z gwiazdami", w tym Michał Danilczuk, Jacek Jeschke, Maffashion.

Głośnym echem odbił się także ślub Sandry Kubickiej i Alka Barona. Oni także zaskoczyli fanów ceremonią, której nikt się nie spodziewał. Ale modelka stanęła na ślubnym kobiercu w zaawansowanej ciąży i pochwaliła się wydarzeniem na swoim profilu na Instagramie.

Kubicka: "Wyszłam za mężczyznę moich marzeń"

Mr & Mrs Milwiw-Baron 06.04.2024 w 50 rocznicę ślubu moich dziadków (totalny przypadek) wyszłam za mężczyznę moich marzeń. W moim rodzinnym domu dorastałam patrząc na dziadka, który zawsze stawiał babcię na pierwszym miejscu. Wiedziałam, że jeśli wyjdę kiedyś za mąż to za mężczyznę, który będzie również kochał mnie bezwarunkowo i bezgranicznie tak jak moi dziadkowie kochają siebie do dziś. Znalazłam go. Idealnego dla mnie partnera do życia, dokładnie takiego, jakiego mała Sandra sobie wymarzyła. Mój absolutnie ulubiony człowiek na tej planecie, moje wsparcie, mój przyjaciel, ojciec naszego dziecka. Moja największa duma i w końcu mogę to powiedzieć.. mój mąż.

A już 16 maja, przed terminem para powitała na świecie synka, Leonarda, którego czule nazywają Leosiem.

Tajemnice i 2 lata przygotowań

Z kolei Patrycja Markowska zaskoczyła wszystkich informacją o swoim ślubie dopiero 4 miesiące po uroczystości! Przez pewien czas wszyscy zastanawiali się, kto jest wybrankiem, bo przecież "chwilę temu" wokalistka rozstała się z wieloletnim partnerem, Jackiem Kuczyńskim. Gwiazda mówiła, że ogromną wartość ma dla niej skromność uroczystości. Nie obchodziło jej też, ile kosztuje pierścionek. -Od razu sto razy powiedziałam, że ja wolę coś, co jest proste, skromne, co jest nasze. Tak i ceremonia tak i pierścionek. Portal Show News ustalił, że ślub pary odbył się 4 września w Węgorzewie w Villi Sielanka. Panna młoda wystąpiła w sukni zaprojektowanej przez Violę Piekut. Mężem Patrycji Markowskiej jest warszawski restaurator o imieniu Tomasz. Wiadomo, że jest kibicem piłkarskim i uwielbia twórczość swojej żony. Wystąpił nawet w teledysku do jej najnowszej piosenki.

Mnóstwo emocji wzbudził też włoski ślub Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke. Para przygotowywała się do tego wyjątkowego dnia przez dwa lata. Tancerze wyglądali, jak z obrazka, a romantyczna sceneria ceremonii zaślubin tylko wzmacniała efekt.

Sonda Czy Tobie również zdarza się wspominać ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja? Tak, myślę o nim przy każdym śniadaniu Nie, nigdy Może kiedyś mi się zdarzyło Bez komentarza