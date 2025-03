Sandra Kubicka wyznała swoją największą traumę. I ogłosiła rozwód

Szokujące, na co Paulinie Smaszcz miał nie pozwalać Maciej Kurzajewski! "Nie do zaakceptowania"

Sandra Kubicka podjęła trudną i ważną decyzję - rozwodzi się z Aleksandrem Baronem, ojcem swojego syna Leonarda. Małżeństwo nie trwało długo. Pobrali się 6. kwietnia 2024 roku, a w grudniu Sandra złożyła już pozew rozwodowy.

Sandra Kubicka i Alek Baron cieszyli się z pierwszych świąt ze swoim półrocznym synem Leonardem. Tuż przed Wigilią 2025 roku przeprowadzili się do nowego, zbudowanego od podstaw domu. Modelka wróciła też do pracy. Wyglądało, że jest bajkowo pięknie i tak już zostanie. Niestety, Kubicka ogłosiła rozwód, a przy tej okazji wyznała mroczną prawdę ze swojego dzieciństwa.

Wychowałam się bez ojca, a raczej ojca, który pojawiał się sporadycznie gdy miał na to ochotę dając mi nadzieję i tym samym krzywdząc mnie. Nie pozwolę aby historia zatoczyła koło. Wiem czego potrzeba takiemu dziecku i obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby Leoś był najszczęśliwszym dzieckiem.

Pamiętajcie, że to, co widzicie w social mediach to urywek życia. Każde z nas przechodzi przez to inaczej, na swój sposób i w swoim tempie. Proszę dla dobra naszego dziecka, abyście zachowali przykre komentarze dla siebie. Nasza rodzina się rozbiła i jest to wystarczająco bolesne dla nas i naszych bliskich.

Małżeństwo Kubickiej przetrwało ok. 8 miesięcy. Tak w życiu bywa, rozwody w świecie gwiazd nie są rzadkością. Mamy nadzieję, że wszystkie plany gwiazdy się udadzą i modelka będzie bardzo szczęśliwa. Trauma dzieciństwa bez ojca, dzięki uporowi gwiazdy na pewno też odejdzie w niepamięć, czego życzymy!

