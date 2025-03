Sandra Kubicka i Baron się rozwodzą, wspólne zdjęcia zniknęły z sieci. Zobaczcie ich ostatnie fotki razem!

Autor:

Sandra Kubicka, a właściwie Sandra Milwiw-Baron, bo tak po ślubie nazywa się modelka, w marcu 2025 r. poinformowała o tym, że w grudniu zeszłego roku złożyła pozew o rozwód! Te wieści wywołały zdziwienie fanów gwiazdy. Przecież gdy pojawiały się plotki o kryzysie w małżeństwie Sandry i Alka, zawsze ostatecznie okazywało się, że para ma się doskonale.

W styczniu 2025 r. Baron pisał na swoim instagramowym profilu:

To najważniejszy rok Twojego życia. Zostałaś Mamą naszego cudownego Leonarda. My staliśmy się małżeństwem i wprowadziliśmy się do naszego wymarzonego domu. Życie zaczyna się po 30! To najpiękniejszy czas, który właśnie rozpoczynasz! Pozostań zdrowa, piękna i kochająca, a ja zadbam o to, żebyś była szczęśliwa, kochana i bezpieczna.

Wydawało się, że lepiej być może. Tymczasem już wtedy małżonkowie byli w trakcie procesu rozwodowego!

Kubicka i Baron się rozwodzą. Co się stało? Co dalej?

Sandra w sieci zdradziła, że pozew o rozwód złożyła jeszcze w grudniu 2024 r., a więc już 3 miesiące temu.

W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam, wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi, nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego co dokładnie się wydarzyło, zachowam to dla sądu. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy jeszcze się dogadać i nauczyć jak podzielić opieką nad dzieckiem. Ja też miałam jeszcze momenty zawahania i zawalczyć o to, aby Leonard miał dwóch rodziców obok siebie w jednym domu. Niestety nie udało nam się porozumieć - wyznała modelka.

Kubicka mimo rozstania z mężem ma nadzieję na to, że obojgu uda się stworzyć dziecku dobry dom, tak, aby chłopiec rósł w szczęściu i spokoju.

Mimo że się rozstajemy, zostajemy na zawsze wspólnie rodzicami Leonarda. Jeśli Aleksander będzie chciał mieć stały kontakt ze swoim synem, to oczywiście nie będę mu go utrudniać, tak jak tego nie robiłam do tej pory, wręcz odwrotnie miesiącami walczyłam, aby chciał spędzać z nim czas - dodała Sandra, która sama pochodzi z rozbitej rodziny.

Kubicka i Baron - tak to się zaczęło!

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron pobrali się 6 kwietnia 2024 r., a miesiąc później zostali rodzicami. Po 7 kolejnych miesiącach modelka zdecydowała się na rozwód z mężem. A przecież jeszcze kilka miesięcy wcześniej wydawali się szczęśliwą parą, która naprawdę mocno się kocha.

Początki relacji modelki i muzyka sięgają aż 2015 r. - to wtedy się poznali, ale od wspólnego drinka do małżeństwa było jeszcze daleko. Mijały lata, oboje byli w innych relacjach. W końcu jednak nadszedł ten moment - ich moment. Na pierwszą randkę poszli w 2021 r.

Na pewno przeszliśmy sobie przez myśl nie raz, ale nie patrzyliśmy na siebie w ten sposób, pod kątem związku i miłości. Nie byliśmy na siebie gotowi. Teraz jest czas na nas. Przyciągnęliśmy siebie myślami. Pamiętam, jak powiedziałam do Harry'ego coś o Alku, tak po prostu, że jest ciachem i wydaje się ciepłą osobą. Kilka dni później na niego wpadłam i już nie puściłam. Nic się nie dzieje bez przyczyny - pisała Kubicka na Instagramie.

Modelka podkreślała wielokrotnie, że wcześniej nie udałoby im się stworzyć relacji tak silnej, by doszło do małżeństwa. Teraz okazuje się, że niestety ślub okazał się złą decyzją, choć Kubicka mówi, że niczego nie żałuje. W końcu dzięki związkowi z Baronem ma wymarzone, wyczekane i ciężko wywalczone dziecko.

Ostatnie wspólne zdjęcia Kubickiej i Barona

Zakochani przed laty ukrywali, że randkują, teraz przez kilka miesięcy ukrywali rozstanie. Wydaje się jednak, że rozwodzą się w pokojowej atmosferze i mimo wszystko planują się wspierać.

Barona już dawno nie widzieliśmy na Instagramie jego żony, choć byli partnerzy w połowie lutego wspólnie wybrali się z synem na wycieczkę do Tajlandii. Na instagramowym profilu Kubickiej Milwiw pojawił się ostatnio w sierpniu zeszłego roku.

Z kolei Aleksander ostatnio wspomniał o żonie i opublikował nagranie z nią w styczniu 2025 r., gdy Kubicka kończyła 30 lat. Z tego co wówczas napisał, wynika, że partnerzy nadal mają dla siebie wiele ciepłych uczuć.

Co do imprez show-biznesowych, to małżonkowie nie bywali na nich zbyt często. Ostatnie wspólne zdjęcia pary pochodzą z listopada 2024 r., gdy Kubicka rywalizowała w "Tańcu z Gwiazdami". Wcześniejsze fotki wykonano im w lipcu 2024 r. - było to pierwsze wyjście małżonków po narodzinach syna. Zakochani razem pokazali się też podczas finału "The Voice Kids" w kwietniu i otwarciu sklepu w marcu. Więcej ich wspólnych zdjęć znajdziecie w galerii!

