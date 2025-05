Doda odpowiada na zarzuty. "Do niczego nikogo nie zmuszam"

Sandra Kubicka w swoim emocjonalnym poście n Instagramie wspominała dzień narodzin Leonarda. Syn przyszedł na świat jako wcześniak i było to wielkie przeżycie dla gwiazdy polskiego show-biznesu.

Kubicka świętuje 1. roczek Leosia

Dokładnie rok temu, 16 maja o 2:11 w nocy narodził się on, mój długo wyczekiwany, wymarzony synek Leonard. Przyszedł na świat z przytupem, dzielnie walcząc od pierwszych chwil o swoje miejsce na tym świecie. Od samego początku zaskakiwał wszystkich swoją siłą, wolą walki, werwą do życia i tak jest do dziś.

Sandra Kubicka jest dumna z synka i swojej roli mamy. W urodzinowym poście dla Leosia modelka i bizneswoman podkreśliła, jak bardzo macierzyństwo wpłynęło na jej postrzeganie świata. Padły piękne słowa o nauce życia od dziecka!

Leonard jest szczęśliwy

Najweselsze dziecko, jakie miałam okazję w życiu poznać. Chłopczyk, który non stop się śmieje i jest wiecznie uśmiechnięty. Od samego początku jesteśmy nierozłączni. Nigdy nie sądziłam, że można kochać tak mocno, a jednak. Synku, nauczyłeś mnie tak wiele. Nauczyłeś mnie cierpliwości, odpuszczania, wybaczania, radości z małych rzeczy i pokazałeś mi, jak silna potrafię być.

Na zakończenie wzruszającego posta, Kubicka złożyła synowi serdeczne życzenia. U tu pojawiła się osoba Barona, czyli szczęśliwego taty Leosia.

Bądź wiecznie zdrowy, szczęśliwy i spokojny. O resztę zadbamy my, Twoi rodzice. Kochamy Cię bardzo mocno całą rodziną, Leosiu. 💙💙💙💙💙💙💙💙💙

Fani modelki licznie komentowali post, przesyłając życzenia i gratulacje dla małego solenizanta. Wielu z nich podkreślało siłę i determinację Leonarda, który od pierwszych chwil życia wykazywał niezwykłą wolę walki.

Alek Baron napisał do synka dzień wcześniej. Nie składał mu życzeń na Instagramie, ale podobnie, jak Kubicka, podziękował dziecku za nauki. W poście zamieścił uroczy film z Leosiem w roli głównej. Jak fajnie maluch bawi się bańkami mydlanymi - zobaczysz na końcu tekstu.

Szczęście jest jak bańka mydlana. Dla niektórych tak ulotna, że nieistotna a wręcz niezauważalna. Dla innych jest wszystkim w tu i teraz. Nadaje sens i pochłania w całości.🫧Lubię się od Ciebie uczyć Leosiu.

Baron i Kubicka na razie nie spotkali się z okazji urodzin syna, a w każdym razie niczego takiego nie ujawnili w swoich postach. Ale wszystko może się jeszcze zdarzyć...

