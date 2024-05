Poruszające wyznanie Sandry Kubickiej o synu. Jest pod opieką psychologa

Michał Szpak nie gryzł się w język. Ostro zareagował na jeden z komentarzy pod swoim zdjęciem. Co na to fani?

Sandra Kubicka 11 dni temu urodziła synka, Leonarda, którego nazywa Leosiem. Poród odbył się dramatycznie, bo chłopczyk postanowił wcześniej zwiedzać świat, ale był jeszcze za maleńki, żeby to zrobić. Leonard jest wcześniakiem i od razu po porodzie został przypięty pod aparaturę pomagającą mu oddychać. Dla jego mamy te dni to był straszny stres. Teraz gwiazda zdecydowała się wyznać prawdę. To naprawdę poruszające!

- Czuję się jak bym cokolwiek pierwszy raz mówiła do telefonu. Ale mam takie zalecenia od pani psycholog, aby spróbować żyć normalnie i wrócić do tego wszystkiego. I żeby mówić i żeby nie wypierać, bo z tamtej nocy ja niewiele pamiętam. Ale to troszeczkę tak, jak bym nie chciała pamiętać.

W tym momencie nagrania Sandra Kubicka zrobiła krótką pauzę. To, o czym zaczyna opowiadać w kolejnych ujęciach naprawdę wyciska z oczu łzy!

- O samym porodzie wam nie powiem nigdy i tej nocy, bo to jest dla mnie traumatyczne doświadczenie – dodała łamiącym się głosem. - I ja to chyba, na pewno będę musiała przerobić u psychologa, który się zajmuje takimi tematami wcześniaków i nagłych porodów. Obecnie rozmawiam z panią psycholog ze szpitala.

Żona Barona zdecydowała się zdradzić w jakim naprawdę jest teraz stanie psychicznym. Po dramatycznym, przyspieszonym porodzie Sandra ma nawet ataki paniki.

- Od momentu wyjścia ze szpitala do domu miałam pięć ataków paniki. Nawet jk zobaczyłam samochód zaczęłam po prostu wyć, bo ostatni raz widziałam samochód jak tam jechaliśmy i był zakrwawiony fotel, później windę pamiętam, to samo. I stałam w tej windzie i krzyczałam. To są takie flash backi co pamiętam. Ale muszę do normalności, bo tak jak wszyscy wy piszecie i pani psycholog mówi, syn mnie potrzebuje. Trzeba ogarnąć dom, życie pracę i po prostu czekać.

Na koniec filmiku Sandra Kubicka ma już wspaniałe wieści o synku. Okazuje się, że Leoś pod okiem lekarzy i doglądającej go stale mamy wspaniale dochodzi do siebie!

- Leoś ogólnie jest już zdrowy! Ma już super wagę, żeby wyjść, pięknie codziennie tyje, sam oddycha. Jest takim innym chłopcem w ogóle, nawet już z ubranek wyrósł jednych, takie pućki już ma duże… Jest tylko ostatnia rzecz, że musi się nauczyć jeść.

Jesteś w kryzysie psychicznym? Nie bój się prosić o pomoc! 800 70 2222 - Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU.

