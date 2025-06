Baron i Sandra Kubicka wcale się nie rozwodzą! Jest decyzja sądu, "zapadło orzeczenie końcowe"

Sandra Kubicka w marcu poinformowała swoich fanów, że rozwodzi się z mężem. Decyzję dogłębnie przemyślała i wytrwała w niej. Kiedy zdradziła, co dzieje się w jej związku, wniosek rozwodowy już od kilku miesięcy "leżakował" w sądzie. Modelka w kolejnych filmikach opowiadała o tym, ile łez przelała, jak źle układało jej się z mężem, który nie miał czasu dla niej i dla synka... Wyznała, że gdy Baron zaczął się w końcu starać, ona nie miała już na to sił.

Blisko 3 miesiące po ogłoszeniu rozwodu okazało się jednak, że go nie będzie! Co z rozstaniem Barona i Kubickiej, nie do końca wiadomo, jednak według doniesień Pudelka, sprawa rozwodowa w sądzie jest już zakończona, a Kubicka i jej partner pozostali małżeństwem.

Sąd wydał decyzję w sprawie wniosku rozwodowego Kubickiej

Kubicka w grudniu złożyła pozew o rozwód, a pod koniec maja miała odbyć się pierwsza rozprawa. Małżonkowie mieli około pół roku na to, by zastanowić się, czy faktycznie ich związku już nie da się uratować. Niedługo przed terminem rozprawy okazało się, że tej nie będzie. Teraz okazuje się, że 28 maja zapadło orzeczenie końcowe!

W powyższej sprawie, 28 maja, zapadło orzeczenie końcowe. (...) Sprawa 29.05.2025 r. nie odbyła się. O innych czynnościach w sprawie nie udzielę informacji, brak podstawy prawnej - zdradził Pudelek. Informację uzyskano w sądzie, gdzie Kubicka złożyła wniosek o rozwód.

Już wiadomo, dlaczego nie odbyła się zaplanowana wcześniej rozprawa!

Prawdopodobnie doszło do umorzenia postępowania wskutek cofnięcia pozwu. (...) Ugody w sprawie rozwodowej nie ma, bo rozwiązać małżeństwo sąd może wyłącznie przez rozwód - wyjaśniła Pudelkowi mecenas Sylwia Angielska.

To oznacza jedno - rozwodu Kubickiej i Barona nie będzie. A przynajmniej nie teraz i nie na podstawie pozwu, który Kubicka złożył pół roku temu.

Kubicka i Baron nie komentują doniesień na temat rozwodu

Na instagramowych profilach Sandry Kubickiej i Barona nie znajdziemy żadnego komentarza do sprawy, choć od orzeczenia sądu minęło już kilka dni.

Widzę wasze wiadomości, martwicie się o mnie. Wszystko ok! Mało mnie, bo przyleciała moja przyjaciółka z Miami i spędzamy quality time. Nadrabiamy 3 lata niewidzenia się - napisała Kubicka na InstaStory 3 czerwca.

Wcześniej pochwaliła się reklamami swojego biznesu, które można oglądać na warszawskich autobusach. Pokazała też fotkę synka z przyjaciółką. Z kolei Baron niedawno pokazał, że razem z synkiem testuje gitary.

Baron i Kubicka ostatnio częściej pokazywali się razem. Tydzień temu z okazji Dnia Mamy odwiedzili mamy i ich pociechy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Brudzińskiego w Warszawie.

Moi drodzy, błagam, bądźmy dla siebie życzliwi i mili. Życie jest tak kruche. Doceniajmy każdą chwilę i to, że jesteśmy zdrowi - pisała modelka w sieci.

