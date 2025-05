To oficjalne!

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron: Rozwód w toku

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron jeszcze niedawno byli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zaczęli się spotykać w 2021 roku. W kwietniu ubiegłego roku pobrali się w 50. rocznicę ślubu dziadków modelki. Kilka tygodni później na świat przyszedł syn pary. Tuż przed świętami 2024 roku Kubicka i Baron przeprowadzili się do swojego domu, który razem budowali od podstaw.

Na początku marca Sandra Kubicka opublikowała na swoim Instagramie wpis, w którym oficjalnie, że jej małżeństwo przechodzi do historii. Napisała długi post, a następnie nagrała jeszcze serię filmików, w których wytłumaczyła się ze swojej decyzji. Jak sama wspomniała, rozwód to piekło. Modelka wylała morze łez, ale robiła, co mogła, aby ratować swój związek. Gdy stało się jasne, że relacja nie przetrwa, postanowiła skupić się na sobie i dziecku.

Post Sandy wywołał prawdziwą burzę. Gwiazda wrzucała później wiele wymownym relacji oraz komentarzy, w który wylewała żale i pisała o samotnym macierzyństwie. Baron był zdecydowanie mniej wylewny.

Zobacz również: Baron wcale nie chciał zostać ojcem? Po rozstaniu z Sandrą Kubicką jego słowa dają do myślenia

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron: Sąd wyznaczył termin rozwodu

Co ciekawe, modelka złożyła pozew rozwodowy już w grudniu, a kilka tygodni później małżonkowie świętowali razem urodziny Kubickiej. Aleksander Baron był też widziany z kwiatami pod domem byłej partnerki. Z kolei Sandra niedawno wspierała muzyka po śmierci jego ukochanej babci. Kilka dni temu spędzili razem pierwsze urodziny synka. Baron opublikował też z Kubicką, co dodatkowo podsyciło plotki, że do siebie wrócili.

Nowe informacje zaprzeczają tym doniesieniom. Wielkimi krokami zbliża się bowiem termin pierwszej rozprawy rozwodowej. Jak zdradza "Fakt", została ona wyznaczona na koniec maja. Posiedzenie odbędzie się w jednym z warszawskich sądów.

Zobacz również: Baron całuje z czułością Kubicką. Nowe zdjęcie trafiło do sieci. "Złoty medal dla najdzielniejszej Mamy"

Sonda Lubisz Sandrę Kubicką? Tak Nie Nie mam zdania