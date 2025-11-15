Wieniawa i Doda pokazują kości i krągłości! Gwiazdy odsłaniają boskie ciała

Doda i Julia Wieniawa to kobiety, które nie tylko podbijają scenę i ekrany, ale także rynek beauty. Obie od dawna są markami samymi w sobie, a teraz wykorzystują to, by budować własne imperia kosmetyczne. Kampanie ich produktów stały się jednym z najgorętszych tematów w sieci. Na zdjęciach i nagraniach reklamowych aż roi się od namiętności, błysku i luksusu. Fani nie mają wątpliwości, zarówno Doda, jak i Julia potrafią sprzedać nie tylko kosmetyki, ale też styl życia, którego pragną ich odbiorcy.

Doda i Julia Wieniawa kipią seksem w nowych kampaniach reklamowych

Doda, znana z nieustającej energii i odwagi w przekraczaniu granic, mimo przerwy od koncertowania, nie zamierza zwalniać tempa. Po sukcesie swoich perfum i suplementów diety, artystka wprowadziła na rynek balsamy rozświetlające ciało. Promuje je gorącymi zdjęciami.

Julia Wieniawa z kolei postawiła na zmysłowość zamkniętą w butelce perfum. To jej pierwszy zapach sygnowany nazwiskiem, który, jak sama mówi, ma odzwierciedlać jej charakter, świeży, kobiecy, z nutą tajemnicy. Kampania promująca perfumy jest równie odważna co projekty Dody. Wieniawa występuje w minimalistycznych stylizacjach, podkreślających naturalne piękno i seksapil.

Młoda gwiazda nie zwalnia tempa, w ostatnich miesiącach wydała nową płytę, rozwija markę matchy i coraz mocniej angażuje się w projekty biznesowe. Wieniawa, która zaczynała jako aktorka i influencerka, dziś jest pełnoprawną przedsiębiorczynią.

Tymczasem Doda pokazuje, że doświadczenie to jej największy atut. W branży od ponad dwóch dekad, wciąż potrafi zaskakiwać i utrzymywać uwagę mediów. Na zdjęciach reklamowych obie panie zaprezentowały się niczym najseksowniejsze modelki z lat 90. - Claudia Schiffer (55 l.) czy Cindy Crawford (59 l.). I równie kusząco!

