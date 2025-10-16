Jakiś czas temu Julia Wieniawa wzięła udział w sesji, która wyglądała dość kontrowersyjnie. Aktorka i piosenkarka w sieci pokazała jej kulisy - były skąpe wdzianka, był koń i pasek ciasno zapięty na biuście gwiazdy. Teraz Wieniawa na swoim instagramowym profilu pochwaliła się efektami. Roxie Węgiel natychmiast zareagowała, pisząc "Hot". A inni?

Julia Wieniawa w skąpym body na końskim zadku

Zdjęcia Borysa Synaka robią wrażenie! Sesję wykonano w minimalistycznym otoczeniu, wśród białych ścian, więc nic nie odwraca uwagi od Julii, która a to pozuje w mini i pasku na piersiach, a to w czarnym body usadowiona na czarnym końskim zadzie, a to dosiada wspomnianego konia ubrana w biały stanikowy topik i długą spódnicę.

Fotki trafiły na okładkę i do wnętrza polskiego, październikowego wydania pisma Glamour. Wieniawa nie mogła się nimi nie pochwalić. Sesja już tygodnie temu narobiła zamieszania, ale nie wiadomo było, jaki będzie ostateczny wynik. Ten przeszedł najśmielsze oczekiwania.

Internauci komentują. Gorąco!

Koleżanki Wieniawy, ale i internauci śledzący jej profil, już zdecydowali - zdjęcia są gorące! Roxie Węgiel napisała: "Hot", a Ola Nowak: "Omgggg" i dodała sugestywną emotkę ognia. Natalia Siwiec uznała, że fotki są "top", a Viola Godlewska, miss, podkreśliła:

"Julka, dobrze że Cię mamy w tym show-biznesie. Podnosisz sobą wszystkim poprzeczkę. Pracowitości nad tym wszystkim, co robisz - tego nikt Ci nie odbierze, to jest Twoje".

Inni też są pełni podziwu i dla modelki, i talentu fotografa:

"Niesamowita sesja i foty. Julka wyglądasz zjawiskowo", "Jakbym oglądała zdjęcia młodszej siostry, która wreszcie wkracza w erę kobiety świadomej swojej urody i potencjału", "Lubię te zdjęcia na koniu", "No przepiękna".

