Wieniawa w sukni z prześwitami, Doda odważna jak zwykle. A to 18-letnia Anastazja Kuś lśniła na gali! [ZDJĘCIA]

KH
2025-10-24 22:40

Zaledwie 18-letnia Anastazja Kuś to postać, którą już doskonale znają polscy kibice. Ale nie tylko, bo lekkoatletka prężnie działa też w świecie mody i właśnie udowodniła to po raz kolejny. Młodziutka biegaczka pojawiła się na gali Kobieta Roku Glamour 2025 i przykuła uwagę fotoreporterów równie mocno jak Julia Wieniawa w sukience z prześwitami czy też efektowna jak zwykle Doda. Spójrz na te zdjęcia!

Anastazja Kuś już w młodym wieku skradła serca polskich kibiców. W zeszłym roku jako 17-latka była najmłodszą polską olimpijką na igrzyskach w Paryżu, a w tym sezonie zdobyła m.in. halowe wicemistrzostwo świata w sztafecie 4x400 metrów i brązowy medal indywidualnie na 400 m w mistrzostwach Europy juniorów U20. Ale sport to nie wszystko, bo piękna 18-latka spełnia się także w modelingu. I właśnie umiejętne łączenie tych dwóch światów sprawia, że już teraz znajduje się w czołówce najbardziej popularnych polskich sportowców!

18-letnia Anastazja Kuś już wyróżniona. Tuż obok Igi Świątek i Ewy Swobody!

Anastazja Kuś na gali Kobieta Roku Glamour 2025
34 zdjęcia

Anastazja Kuś lśniła na gali Glamour obok Wieniawy i Dody

Tylko na Instagramie młodą lekkoatletkę śledzi ponad 250 tysięcy użytkowników. To przekłada się na różne ciekawe propozycje, a 18-letnia Kuś ma już na koncie m.in. okładkę popularnego czasopisma "Vogue". Ostatnio wzięła z kolei udział w gali Kobieta Roku Glamour 2025 i zachwyciła wszystkich obecnych. Pojawiła się bowiem w jasnej sukience mini podkreślającej jej wytrenowaną sylwetkę! "Dziękuję za zaproszenie" - pisała wdzięczna w mediach społecznościowych, a ludzie z "Glamour" byli jej równie wdzięczni za obecność.

Na tej samej gali zachwyt wzbudziły m.in. Julia Wieniawa i Doda. "Doda nie zawiodła fanów swoich spektakularnych looków. Na gali pojawiła się w śnieżnobiałym komplecie z krótkimi spodenkami i szeroką marynarką w stylu haute couture. Stylizację uzupełniały białe rajstopy, upięcie w wysoki kok i mocny makijaż oczu. Efekt? Połączenie stylu retro z nowoczesnym pazurem" - pisaliśmy na łamach SE.pl o efektownej kreacji Dody.

Kobieta Roku Glamour 2025. Na gali były Doda, Wieniawa i Socha, ale to Jabłczyńska olśniła wszystkich!

A co z Wieniawą? "Postawiła na glamour w nowoczesnym wydaniu – jej srebrna, błyszcząca suknia o kroju syreny idealnie układała się na ciele. Cienkie ramiączka, rozcięcie na nodze i naturalny makijaż tworzyły look w stylu old Hollywood" - zachwyciła nas piosenkarka w sukience z prześwitami. Ale wśród największych gwiazd Kuś wypadła równie efektownie! Tylko spójrz na zdjęcia w powyższej galerii.

DODA
LEKKOATLETYKA
Anastazja Kuś
GLAMOUR
JULIA WIENIAWA