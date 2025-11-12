Julia Wieniawa pręży się w skąpym wdzianku. Co za ciało! A na końcu? Niespodzianka

Julia Wieniawa nie próżnuje. Nawet jeśli jej odbiorcom może się wydawać, że co i rusz jest na egzotycznych wakacjach, to ona ciężko pracuje. Teraz na jej instagramowym profilu pojawiło się nagranie z tajemniczą zapowiedzią.

Już jutro. Are you excited? - napisała Wieniawa.

I dodała zmysłowe nagranie.

Wieniawa pręży się w koronkach

Widać na nim jedynie zarys ciała gwiazdy, które momentami jest nieco lepiej oświetlone. Wieniawa porusza się wolno, to wstaje, to kuca, wypina krągłości i bawi się włosami. Do nagrania aktorka pozowała ubrana jedynie w koronkowe, czarne body z prześwitami i szpilki.

Wdzianko więcej odsłania, niż zasłania, ale na krótkim wideo nie widać wiele ze względu na słabe oświetlenie. Oczywiście właśnie taki jest zamysł. Kontury ciała gwiazdy w zupełności wystarczą, wyobraźnia robi resztę.

Internauci komentują nagranie

Nagranie sprawiło, że w komentarzach zawrzało. Internauci pozostawili Wieniawie mnóstwo emotek ognia i serduszek.

"Chcę pachnieć jak Julia Wieniawa", "Ale to będzie mocne", "Wiedziałam, zawsze nas zaskoczysz. Ależ to będzie kolekcja", "Bomba", "Wow, ale piękna. Nie mogę się doczekać", "Aaaaa, tak czułam. Ale to będzie mocne i na pewno zamówię zapach marzeń" - pisali fani Julii.

Nagranie to prawdopodobnie zapowiedź perfum sygnowanych nazwiskiem Wieniawy! Sugeruje to buteleczka, która pojawia się na końcu wideo.

Wypuszczam coś, nad czym pracowałam ostatnie kilka miesięcy… Jak myślicie, co to będzie? - pytała gwiazda kilka dni wcześniej.

Wielbiciele stawiali głównie na bieliznę lub właśnie perfumy. Ale czy mają rację? Okaże się 13 listopada.

