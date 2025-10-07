Choć Julia Wieniawa od lat króluje w show-biznesie, wygląda na to, że jej młodsza siostra, Alicja, coraz śmielej wkracza na artystyczną ścieżkę. Tym razem nie jako grzeczna dziewczynka, ale jako bohaterka pełnego krwi i mroku filmowego spotu. Splat!FilmFest to wydarzenie, które od lat gromadzi miłośników kina grozy, a tegoroczna zapowiedź festiwalu nie mogła być bardziej klimatyczna i bardziej krwawa.

Siostra Wieniawy w mrocznym projekcie. Siostra będzie dumna?

Spot przenosi widzów do mrocznego studia tatuażu, w którym rzeczywistość miesza się z fantazją. Z pozoru zwykły dzień przeradza się w surrealistyczną sekwencję - w klipie pojawiają się np. wampiry. W roli jednego z nich - Alicja Wieniawa-Narkiewicz, która prezentuje się zupełnie inaczej, niż przyzwyczaiła swoich obserwatorów z Instagrama.

W spocie nie brakuje krwi czy zbliżeń na igłę z tuszem wbijanym w skórę. To połączenie estetyki body artu z kinem grozy, które doskonale wpisuje się w ideę Splat!FilmFest.

Alicja wypadła w tej roli naprawdę dobrze. Jej ekranowa obecność i pewność siebie wskazują, że młodsza Wieniawa ma w sobie ogromny potencjał aktorski. W komentarzach pod postem internauci nie kryją zachwytu.

Złoto. Plus bardzo profesjonalne wykonanie. Jak zawsze z resztą - czytamy w sieci.

Alicja Wieniawa-Narkiewicz - kim jest?

Alicja Wieniawa-Narkiewicz, młodsza przyrodnia siostra Julii Wieniawy, urodziła się w 2003 roku w Warszawie. Uczy się na Wydziale Aktorskim łódzkiej Szkoły Filmowej, a na ekranie zadebiutowała w serialu "Niania w wielkim mieście". Szerszej publiczności dała się poznać dzięki roli Hani, córki Ingi, w popularnym serialu "Przyjaciółki". W ostatnich latach można ją było zobaczyć także w produkcjach filmowych, m.in. w "Apokawixa". Obecnie występuje w serialu "Czarne stokrotki".

