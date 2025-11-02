Julia Wieniawa kusi na potęgę. Pokazała się topless i zawisła na chuście

Julia Wieniawa ma za sobą wyjątkowo pracowity okres. Wokalistka i aktorka promowała swój drugi album studyjny "Światłocienie", który błyskawicznie wspiął się na szczyt oficjalnej listy sprzedaży płyt w Polsce. Po serii koncertów w całym kraju i medialnym maratonie przyszedł czas na oddech – i to dosłownie - w raju.

Julia Wieniawa wraz z mamą, a zarazem swoją menedżerką, wybrały się na Malediwy, by złapać trochę słońca i energii przed startem nowej edycji programu "Mam talent!", w którym artystka ponownie zasiądzie w jury.

Polecamy: Półnaga Julia Wieniawa na końskim zadzie. Pokazała efekty sesji, Roxie Węgiel musiała to skomentować. "Hot"!

Julia Wieniawa topless na plaży

Na Instagramie Julii pojawiły się kadry, które natychmiast rozpaliły wyobraźnię fanów. Gwiazda pochwaliła się zdjęciem topless, pozując na tle błękitnej wody i białego piasku. Na jednym ze zdjęć zamiast górnej części bikini użyła słomkowego kapelusza z szerokim rondem, którym zasłoniła dekolt. Na innym ujęciu widać jej opalone plecy i tatuaż na karku.

Nie przegap: Edyta Górniak utarła nosa Julii Wieniawie. Mocne słowa diwy o pieniądzach i biedzie

Aerial joga na Malediwach. Wieniawa trenuje z mamą

Okazuje się jednak, że urlop Julii to nie tylko błogie lenistwo. Wieniawa pochwaliła się także kadrami z treningu aerial jogi – wyjątkowej formy ćwiczeń wykonywanej na zawieszonych w powietrzu chustach. Wspólnie z mamą zawisły nad ziemią, łącząc elementy jogi, stretchingu i akrobatyki.

Julia Wieniawa wygląda jak marzenie!

Trzeba przyznać, że Julia Wieniawa na wakacyjnych kadrach prezentuje się fenomenalnie. Jej smukła, ale jednocześnie wysportowana sylwetka to efekt nie tylko genów, lecz przede wszystkim regularnych treningów i świadomego podejścia do zdrowia. Gwiazda od lat stawia na ruch – ćwiczy m.in. jogę i pilates, często też sięga po taniec jako formę aktywności.

Nie bez znaczenia jest również dieta. Julia wielokrotnie podkreślała, że stawia na zbilansowane, lekkie posiłki i unika przetworzonej żywności. Efekty widać gołym okiem – jędrne ciało, wyraźnie zarysowane mięśnie brzucha i naturalny blask skóry.

Obejrzyjcie nowe zdjęcia Julii Wieniawy w naszej galerii!

Julia Wieniawa była gnębiona w szkole? Wszystko nam wyznała Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.