Julia Wieniawa w bikini za 3 tysiące złotych. Zauważyliście ten luksus? Wcale nie bije po oczach

Julia Wieniawa ciężko pracuje jako aktorka, piosenkarka i influencerka, ale umie też zadbać o to, aby wypocząć. Dlatego co i rusz gdzieś wyjeżdża. Niedawno bawiła w Grecji, gdzie dokazywała razem z inną Julią - Kuczyńską, znaną jako Maffashion.

Panie dzieli aż 11 lat, ale łączą show-biznes i byli partnerzy. Aktorka i gwiazda sieci wyskoczyły razem na babski wypad do Grecji, choć niewiele osób spodziewało się między nimi większej zażyłości. W końcu obie kiedyś spotykały się z tym samym mężczyzną!

Na początku sierpnia Wieniawa zaliczyła Grecję, a miesiąc później podbiła Włochy, a konkretnie Neapol.

Wieniawa w Neapolu opala się w bikini, na które mało kogo stać

Na instagramowym profilu Wieniawy nagle zaroiło się od zdjęć, do których pozowała podczas dwudniowego wypadu do Neapolu. Włochy okazały się świetnym kierunkiem na wyjazd pod koniec lata. Pogoda wciąż dopisywała, słońce świeciło. Wieniawa nie mogła tego nie wykorzystać.

Swoim fanom pokazała się w szortach i białym topie, topless (tyłem i z ręcznikiem na głowie), a także w bikini. Kostium kąpielowy nie zwracał większej uwagi, ale niech was to nie zmyli. Kosztował tyle, że mało kogo na niego stać.

Beżowe bikini w ciemniejszy wzór nie przyciągało wzroku, inaczej niż smukła, lekko umięśniona i opalona figura Wieniawy wylegującej się na leżaku. Co ciekawe, kostium sprawdził się także w roli topu, który Julia nosiła do szortów. Nic dziwnego, że gwiazda tak go eksploatowała. W końcu kosztował aż niemal 3 tysiące złotych (620 euro)!

To markowe bikini pochodzi z kolekcji domu mody Gucci. Brzmi luksusowo! Ale czy wygląda? Sami oceńcie!

