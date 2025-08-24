Polskie Julki podbijają Mykonos! Wieniawa i Maffashion prężą się na wspólnych wakacjach. Zaskoczeni?

Julia Wieniawa i Maffashion na babskim wypadzie do Grecji

A mówią, że w show-biznesie prawdziwe przyjaźnie nie istnieją! Dwie piękne Julki - Julia Wieniawa i Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, zadają temu kłam. Dziewczyny wraz z Ewą Olczak - przedstawiającą się jako kosmetolog gwiazd - wyfrunęły prosto w ulubioną destynację celebrytów z całego świata - na grecką wyspę Mykonos.

Julka Wieniawa i Julka "Maffashion" Kuczyńska oczywiście kumplują się od dawna, choć chyba nie każdy wiedział, że aż tak bardzo, by jechać na wspólne wakacje. "D*peczki na wywczasie", jak napisała Wieniawa, oczywiście uraczyły fanów toną kontentu z Grecji. Wspólne imprezy, szaleństwa na parkiecie, kolacje w "lokalnych tawernach", sesja na basenie, a nawet relaksacyjne masaż - to wszystko dziewczyny pokazały na swoich Instagramach. Pozostaje pozazdrościć!

Julia Wieniawa i Maffashion mają wspólnego "byłego". To znany aktor

Świat show-biznesu jest zaskakująco mały. Okazuje się bowiem, że jeszcze niedawno związany z Julką Wieniawą Nikodem Rozbicki był w przeszłości również w romantycznej relacji z Julią Kuczyńską, czyli Maffashion. Ostatnio zaradna Wieniawa wymieniła go na Kubę Karasia z zespołu The Dumplings (ponownie). On z kolei jeszcze niedawno był u boku Jessiki Mercedes. Co ciekawe - Gdy Wieniawa i Maffashion bawiły się w Grecji, Mercedes rezydowała w Sopocie na ramówce TVN, gdzie nagrywała... dwuznaczne rolki z Nikodemem Rozbickim. Nadążacie za tym galimatiasem?

Julka Kuczyńska, Maffashion, z kolei obecnie jest związana ze swoim partnerem z parkietu "Tańca z Gwiazdami" - Michałem Danilczukiem, który również... w tym czasie był w Sopocie na ramówce TVN i festiwalu TOP OF THE TOP. Ciekawe, czy sobie pogadał z Nikodemem Rozbickim i Jessiką Mercedes?

Tymczasem obszerną galerię z babskiego wypadu Maffashion i Wieniawy na Mykonos znajdziecie w galerii pod tekstem.