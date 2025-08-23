Powabna Julia Wieniawa gra zgrabnymi nogami na fotkach z wakacji. "Tak wypoczywają gwiazdy"

Pod koniec ubiegłego tygodnia Julia Wieniawa szalała na scenie podczas BitterSweet Festival. Młoda gwiazda bardzo intensywnie przygotowywała się do tego występu. Nic więc dziwnego, że postanowiła udać się na krótkie wakacje w towarzystwie przyjaciółek. Fotkami z wyjazdu obowiązkowo chwali się na Instagramie. Prezentuje przy tym swoją wysportowaną sylwetkę.

Julia Wieniawa szalała w kusych wdziankach na scenie

Julia Wieniawa (26 l.) w show-biznesie czuje się jak ryba w wodzie. Ostatnio skupiła się na rozwoju kariery muzycznej. Zamyka się w studiu nagraniowym i wydaje singiel za singlem. Coraz częściej występuje na scenie przed publicznością. Julka ciężko pracuje nad tym, by jej koncerty były dopracowane w każdym szczególe.

W połowie sierpnia była jedną z gwiazd poznańskiego BitterSweet Festival. Julia Wieniawa wystąpiła podczas pierwszego dnia imprezy. Jej energiczne show rozgrzało publiczność. Gwiazda zachwyciła wokalem, bardzo wyzywającym tańcem i wielokrotnie zmienianymi ciuszkami - z każdą zmianą miała na sobie coraz mniej. W pewnym momencie ściągnęła stanik i... rzuciła nim w roztańczoną publiczność.

Piosenkarka intensywnie przygotowywała się do tego występu, a na Instagramie pokazywała kulisy prób. Trudno się dziwić, że po zakończeniu festiwalu postanowiła udać się na krótkie wakacje. Towarzyszą jej kosmetolożka gwiazd Ewa Olczak-Dziadolka oraz Julia Kuczyńska (37 l.). Co ciekawe, Wieniawa i Maff łączy nie tylko to samo imię, ale również były partner. Obie panie były bowiem w związku z Nikodemem Rozbickim (32 l.). 

Julia Wieniawa niczym grecka bogini wygrzewa się na słońcu. "Hotówa"

Na babski wypad udały się do Grecji. Panie obowiązkowo dzielą się relacją z wyjazdu ze swoimi fanami. Nie brakuje zdjęć i filmików z wieczornych wypadów, wspólnych posiłków oraz błogiego lenistwa. Upalne słońce sprawia, że chętnie zrzucają ciuszki, a ich media społecznościowe zalewają fotki w bikini.

W najnowszym instagramowym poście Julia wrzuciła zdjęcia z popołudniowego relaksu. Ubrana w zwiewną sukienkę z kusą górą, gwiazda wyleguje się na leżaku, a przed nią rozpościera się przepiękny widok. W komentarzach fani prześcigają się w komplementach.

Oj Wy na tym wyjeździe...;

Piękna osoba w pięknym miejscu;

Hotówa;

Julson nabiera aury;

Julia, wyglądasz olśniewająco;

Tak wypoczywają gwiazdy.

Jednak nawet podczas wakacji Julia nie zapomina o aktywności fizycznej. W sobotni poranek zamiast na plażę udała się do hotelowej siłowni, co uwieczniła jej przyjaciółka. 

