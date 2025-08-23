Julia Wieniawa szalała w kusych wdziankach na scenie

Julia Wieniawa (26 l.) w show-biznesie czuje się jak ryba w wodzie. Ostatnio skupiła się na rozwoju kariery muzycznej. Zamyka się w studiu nagraniowym i wydaje singiel za singlem. Coraz częściej występuje na scenie przed publicznością. Julka ciężko pracuje nad tym, by jej koncerty były dopracowane w każdym szczególe.

W połowie sierpnia była jedną z gwiazd poznańskiego BitterSweet Festival. Julia Wieniawa wystąpiła podczas pierwszego dnia imprezy. Jej energiczne show rozgrzało publiczność. Gwiazda zachwyciła wokalem, bardzo wyzywającym tańcem i wielokrotnie zmienianymi ciuszkami - z każdą zmianą miała na sobie coraz mniej. W pewnym momencie ściągnęła stanik i... rzuciła nim w roztańczoną publiczność.

Piosenkarka intensywnie przygotowywała się do tego występu, a na Instagramie pokazywała kulisy prób. Trudno się dziwić, że po zakończeniu festiwalu postanowiła udać się na krótkie wakacje. Towarzyszą jej kosmetolożka gwiazd Ewa Olczak-Dziadolka oraz Julia Kuczyńska (37 l.). Co ciekawe, Wieniawa i Maff łączy nie tylko to samo imię, ale również były partner. Obie panie były bowiem w związku z Nikodemem Rozbickim (32 l.).

Zobacz również: Julia Wieniawa wrzuciła zdjęcie w bikini, a potem kolejne i kolejne. WOW! Nie sposób nie patrzeć

Julia Wieniawa niczym grecka bogini wygrzewa się na słońcu. "Hotówa"

Na babski wypad udały się do Grecji. Panie obowiązkowo dzielą się relacją z wyjazdu ze swoimi fanami. Nie brakuje zdjęć i filmików z wieczornych wypadów, wspólnych posiłków oraz błogiego lenistwa. Upalne słońce sprawia, że chętnie zrzucają ciuszki, a ich media społecznościowe zalewają fotki w bikini.

W najnowszym instagramowym poście Julia wrzuciła zdjęcia z popołudniowego relaksu. Ubrana w zwiewną sukienkę z kusą górą, gwiazda wyleguje się na leżaku, a przed nią rozpościera się przepiękny widok. W komentarzach fani prześcigają się w komplementach.

Oj Wy na tym wyjeździe...; Piękna osoba w pięknym miejscu; Hotówa; Julson nabiera aury; Julia, wyglądasz olśniewająco; Tak wypoczywają gwiazdy.

Jednak nawet podczas wakacji Julia nie zapomina o aktywności fizycznej. W sobotni poranek zamiast na plażę udała się do hotelowej siłowni, co uwieczniła jej przyjaciółka.

Zobacz również: Pobożna Roxie Węgiel śpiewa ku chwale Pana. W sieci zarzucają jej hipokryzję i wypominają fotki w negliżu

Julia Wieniawa: QUIZ. Jak dobrze znasz dorobek polskiej artystki? Pytanie 1 z 8 Paulina, bohaterka, w którą Julia wciela się w "Rodzince.pl", to dziewczyna... Kuby Ludwika Kacpra Tomka Następne pytanie