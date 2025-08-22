Roksana Węgiel i Kevin Mglej: Pierwsza rocznica hucznego ślubu

Roksana Węgiel (20 l.) jest jedną z niewielu dziecięcych gwiazd "The Voice Kids", której po udziale w programie udało się zbudować solidną karierę. Na początku roku skończyła 20 lat, a zawodowym doświadczeniem mogłaby obdzielić wiele starszych znajomych po fachu. Dziś jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia.

Roxie zdążyła już nawet wziąć ślub. 25 sierpnia będzie świętować pierwszą rocznicę ślubu z Kevinem Mglejem. Wiele osób twierdziło, że para pobrała się zbyt szybko. W dniu ślubu piosenkarka miała zaledwie 19 lat. Zakochani nic nie robili sobie z krytyki. Dla nich liczyło się, że mogli przed Bogiem przyrzec sobie miłość i wierność w zdrowiu oraz chorobie. Młodzi małżonkowie nie kryją bowiem, że wiara była spoiwem ich związku. Między innymi dlatego zależało im na ślubie kościelnym.

Ja i Kevin jesteśmy mocno wierzącymi osobami. Zawsze wiara była dla nas istotna i stanowiła ważną funkcję w naszych życiach. To też jest nietypowe, że spotykasz taką osobę, z którą się dopełniasz na każdej płaszczyźnie. Szczerze mówiąc, na początku Bóg nam dawał wiele znaków - zapewniała Węgiel w rozmowie z Plotkiem.

Internauci zarzucają Roxie hipokryzję. W sieci burza

Roksana często opowiada o swojej wierze. Chętnie bierze również udział w religijnych wydarzeniach. Pod koniec kwietnia podzieliła się ze swoimi fanami relacją z wizyty w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Krótko po tym wystąpiła na koncercie "Symfonia Miłosierdzia" oraz podczas mszy w intencji zmarłego papieża Franciszka. W niedzielę, 24 sierpnia będzie jedną z gwiazd imprezy modlitewnej "ChwałaMU".

[...] Będziemy razem uwielbiać Boga także z… Roksaną Węgiel-Mglej! To głos, który zachwyca miliony, i serce oddane Bogu oraz muzyce. Od zwycięstwa w Eurowizji Junior po niezliczone koncerty w Polsce i na świecie — Roksana nie przestaje zaskakiwać autentycznością, pasją i radością. Teraz stanie z nami ramię w ramię, by śpiewem oddać chwałę Temu, który jest ponad wszystko - zapowiadali organizatorzy wydarzenia.

Udział Roksany Węgiel w wydarzeniu od samego początku wzbudzał wiele emocji. Część fanów cieszy się, że będą mogli podziwiać na żywo talent piosenkarki. Inni nie szczędzą krytyki i mówią o hipokryzji. Zwracają przy tym uwagę, że chociaż Roxie mówi o wierze, to w życiu prywatnym daleko jej od wizerunku pobożnej katoliczki.

Nie da się zaprzeczyć, że 20-latka diametralnie zmieniła wizerunek i od pewnego czasu coraz chętniej sięga po kreacje, które więcej odsłaniają niż zakrywają. I to nie tylko na scenie. O wiele więcej pokazuje często na Instagramie, gdzie dzieli się m.in. efektami współpracy z marką bieliźniarską oraz gorącymi fotkami z wakacji. To nie podoba się m.in. internautom, którzy wyrazili swoje niezadowolenie pod postem na profilu społecznościowym wydarzenia "ChwalaMu".

Roksana może i mówi o Bogu, ale dobrze by było gdyby to przekładała na codzienność. To jak się ubiera wyzywająco, jakie produkty reklamuje, jakie zdjęcia postuje itd. i jak wyglądają jej klipy i muza. Jedno i drugie nie współgra dla mnie i to jest obłuda; Na drugi raz lepiej by było zapraszać osoby, które reprezentują naszą wiarę w sposób godny i spójny; Szanuję jej poglądy natomiast nieraz były one sprzeczne z oficjalną nauką Kościoła Katolickiego, jak i w jej twórczości czy samych relacjach z partnerem można się doszukać postawy nie bardzo osoby wierzącej (a deklaruje się jako taka od lat, nie że się nawróciła); Kurcze no.. pracuje to we mnie od kilku dni.. My nie znamy serca Roksany, ale faktem jest, że niezmiennie, świadomie prezentuje się w sposób, który nazwalibyśmy wyzywającym czy wręcz gorszącym. [...] Roksana mogłaby dać piękne świadectwo, że można być piękna kobieta, od której bije skromność. Nie znamy serca, ale widzimy to, co sama Roksana chce nam pokazać.. niestety; Czy organizatorzy widzą co wyprawia ta pani? Czy może sami ją zaprosiliście? Jej obecność tam jest co najmniej niesmaczna. Niech sobie nie wyciera "twarzy" wiarą, bo wychodzi z niej hipokryzja. Wszystko oczywiście związane jest z tym jak wulgarnie i co najmniej bezwstydnie się ubiera. Jest to okropne i strasznie gryzie się z tym Waszym koncertem. Przykro mi - grzmią internauci w komentarzach.

