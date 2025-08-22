Pobożna Roxie Węgiel śpiewa ku chwale Pana. W sieci zarzucają jej hipokryzję i wypominają fotki w negliżu

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-08-22 14:05

Roksana Węgiel jest jedną z gwiazd, które głośno zapewniają o głębokiej wierze w Boga. Regularnie występuje podczas religijnych wydarzeń. Za kilka dni znowu będzie śpiewać "ku chwale Pana". Jednak nie wszystkim się to podoba. Pod wpisem zapowiadającym wydarzenie pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Internauci zarzucają Roxie hipokryzję.

Roksana Węgiel (20 l.) jest jedną z niewielu dziecięcych gwiazd "The Voice Kids", której po udziale w programie udało się zbudować solidną karierę. Na początku roku skończyła 20 lat, a zawodowym doświadczeniem mogłaby obdzielić wiele starszych znajomych po fachu. Dziś jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia.

Roxie zdążyła już nawet wziąć ślub. 25 sierpnia będzie świętować pierwszą rocznicę ślubu z Kevinem Mglejem. Wiele osób twierdziło, że para pobrała się zbyt szybko. W dniu ślubu piosenkarka miała zaledwie 19 lat. Zakochani nic nie robili sobie z krytyki. Dla nich liczyło się, że mogli przed Bogiem przyrzec sobie miłość i wierność w zdrowiu oraz chorobie. Młodzi małżonkowie nie kryją bowiem, że wiara była spoiwem ich związku. Między innymi dlatego zależało im na ślubie kościelnym.

Ja i Kevin jesteśmy mocno wierzącymi osobami. Zawsze wiara była dla nas istotna i stanowiła ważną funkcję w naszych życiach. To też jest nietypowe, że spotykasz taką osobę, z którą się dopełniasz na każdej płaszczyźnie. Szczerze mówiąc, na początku Bóg nam dawał wiele znaków - zapewniała Węgiel w rozmowie z Plotkiem.

Internauci zarzucają Roxie hipokryzję. W sieci burza

Roksana często opowiada o swojej wierze. Chętnie bierze również udział w religijnych wydarzeniach. Pod koniec kwietnia podzieliła się ze swoimi fanami relacją z wizyty w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Krótko po tym wystąpiła na koncercie "Symfonia Miłosierdzia" oraz podczas mszy w intencji zmarłego papieża Franciszka. W niedzielę, 24 sierpnia będzie jedną z gwiazd  imprezy modlitewnej "ChwałaMU".

[...] Będziemy razem uwielbiać Boga także z… Roksaną Węgiel-Mglej! To głos, który zachwyca miliony, i serce oddane Bogu oraz muzyce. Od zwycięstwa w Eurowizji Junior po niezliczone koncerty w Polsce i na świecie — Roksana nie przestaje zaskakiwać autentycznością, pasją i radością. Teraz stanie z nami ramię w ramię, by śpiewem oddać chwałę Temu, który jest ponad wszystko - zapowiadali organizatorzy wydarzenia.

Udział Roksany Węgiel w wydarzeniu od samego początku wzbudzał wiele emocji. Część fanów cieszy się, że będą mogli podziwiać na żywo talent piosenkarki. Inni nie szczędzą krytyki i mówią o hipokryzji. Zwracają przy tym uwagę, że chociaż Roxie mówi o wierze, to w życiu prywatnym daleko jej od wizerunku pobożnej katoliczki.

Nie da się zaprzeczyć, że 20-latka diametralnie zmieniła wizerunek i od pewnego czasu coraz chętniej sięga po kreacje, które więcej odsłaniają niż zakrywają. I to nie tylko na scenie. O wiele więcej pokazuje często na Instagramie, gdzie dzieli się m.in. efektami współpracy z marką bieliźniarską oraz gorącymi fotkami z wakacji. To nie podoba się m.in. internautom, którzy wyrazili swoje niezadowolenie pod postem na profilu społecznościowym wydarzenia "ChwalaMu".

Roksana może i mówi o Bogu, ale dobrze by było gdyby to przekładała na codzienność. To jak się ubiera wyzywająco, jakie produkty reklamuje, jakie zdjęcia postuje itd. i jak wyglądają jej klipy i muza. Jedno i drugie nie współgra dla mnie i to jest obłuda;

Na drugi raz lepiej by było zapraszać osoby, które reprezentują naszą wiarę w sposób godny i spójny;

Szanuję jej poglądy natomiast nieraz były one sprzeczne z oficjalną nauką Kościoła Katolickiego, jak i w jej twórczości czy samych relacjach z partnerem można się doszukać postawy nie bardzo osoby wierzącej (a deklaruje się jako taka od lat, nie że się nawróciła);

Kurcze no.. pracuje to we mnie od kilku dni.. My nie znamy serca Roksany, ale faktem jest, że niezmiennie, świadomie prezentuje się w sposób, który nazwalibyśmy wyzywającym czy wręcz gorszącym. [...] Roksana mogłaby dać piękne świadectwo, że można być piękna kobieta, od której bije skromność. Nie znamy serca, ale widzimy to, co sama Roksana chce nam pokazać.. niestety;

Czy organizatorzy widzą co wyprawia ta pani? Czy może sami ją zaprosiliście? Jej obecność tam jest co najmniej niesmaczna. Niech sobie nie wyciera "twarzy" wiarą, bo wychodzi z niej hipokryzja. Wszystko oczywiście związane jest z tym jak wulgarnie i co najmniej bezwstydnie się ubiera. Jest to okropne i strasznie gryzie się z tym Waszym koncertem. Przykro mi - grzmią internauci w komentarzach.

