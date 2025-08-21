Roksana Węgiel przeszła sporą przemianę. Poszła pod nóż?

Roksana Węgiel (20 l.) w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Na oczach całej Polski z uroczej nastolatki przeistoczyła się w pewną siebie kobietę, która lubi eksperymentować z wyglądem. Młodziutka piosenkarka zmieniła styl na bardziej odważny. Kuse stylizacje, sukienki podkreślające jej figurę, długie włosy oraz mocny makijaż to dziś jej znaki rozpoznawcze.

Od pewnego czasu jak bumerang powracają plotki, według których Roksana Węgiel poszła pod nóż. Uwaga internautów skupia się szczególnie na ustach Roxie. Nie da się zaprzeczyć, że od kilku lat są one zauważalnie większe. 20-latka zaprzecza, by ponętny wygląd ust zawdzięczała medycynie estetycznej. Czy to po prostu dobra konturówka?

Roksana Wegiel straciła cierpliwość. Wulgarna odpowiedź piosenkarki

Ukochana Kevina Mgleja od niedawna jest twarzą popularnej firmy kosmetycznej i konsekwentnie podkreśla, że jej pełne usta to sama natura, która jedynie podkreślona jest makijażem.

To jest śmieszne, niech każdy zajmie się swoim życiem i swoimi ustami - mówiła w rozmowie z portalem Pomponik.

Internauci jednak nie wierzą w zapewnienia Roksany. Pod postami na społecznościowych profilach obserwujący często komentują odmieniony wygląd wokalistki. Wygląda na to, że cierpliwość już jej się skończyła. Pod jednym z filmików na Tiktoku pojawił się nieco zaczepny komentarz: "Nie no, co ty, nie robiłam ust". Roxie pokusiła się na krótką, ale bardzo mocną odwiedź. "Nie z****j się" - napisała 20-latka.

