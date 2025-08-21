Dom rodziców Dody zamienia się w szpital! Piosenkarka mówi o opiece lekarskiej

Rodziny pokój Dody "zrównany z ziemią". Piosenkarka wyjaśnia

Doda (41 l.) od ponad dwudziestu lat wzbudza zainteresowanie mediów, a jej życie prywatne śledzą nie tylko jej fani. Piosenkarka aktywnie działa w sieci i jest niekwestionowaną królową polskiego Internetu. Pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jeszcze jako nastolatka. Od zawsze mogła przy tym liczyć na wsparcie rodziców - Wandy i Pawła Rabczewskich.

Doda wyprowadziła się z domu w wieku zaledwie 14 lat. Przyszła gwiazda polskiej sceny muzycznej na początku 1998 roku związała się z teatrem Buffo, w którym występowała przez cztery lata. Chociaż od wyjazdu Dody z Ciechanowa minęło niemal 30 lat, to jej dziecięcy pokój przez ten cały czas był w nienaruszonym stanie. Jednak w ostatnim czasie się to zmieniło.

W czwartkowe popołudnie piosenkarka wrzuciła serię instagramowych relacji, w których wyznała, co dzieje się obecnie w jej rodzinnym domu. Jak stwierdziła, jej pokój został "brutalnie zrównany z ziemią". Tata Dody zbliża się do osiemdziesiątki i ma za sobą poważne problemy ze zdrowiem. Dlatego postanowili dostosować rodzinną posiadłość pod potrzeby seniorów.

Doda szykuje się na starość rodziców. Podjęła kroki

Doda wyznała, że jej dawny pokój jest w trakcie przebudowy. Po remoncie znajdą się w nim m.in. specjalistyczne łóżka. Powiększona zostanie również łazienka, a cały parter został tak zaprojektowany, by mogła się po nim swobodnie poruszać osoba na wózku inwalidzkim.

Mój dziecięcy pokój w Ciechanowie został brutalnie zrównany z ziemią. Żartuję! Został przekształcony na taki duży pokój, który będzie służył w przyszłości moim rodzicom... Postawmy sprawę jasno - moi rodzice starzeją się - powiedziała na Instagramie Doda. Pokój będzie służył za taki sypialniano-szpitalny, gdzie będzie też bardzo duża łazienka, przystosowany będzie i do wózka, i do łóżek różnego rodzaju. Takich, które będą mogły im pomagać w różnych sytuacjach życiowych, opieki lekarskiej czy pielęgniarskiej. Ja wiem, ja wiem... bo to są sytuacje mówiące o przyszłości. Natomiast pamiętajcie, że moi rodzice są przed osiemdziesiątką - wyjaśniła artystka.

Na początku roku Doda pokazała zdjęcie rodziców z przeszłości. Chociaż państwo Rabczewscy byli wtedy już po czterdziestce, to formy mogło im pozazdrościć wiele młodszych osób. Ojciec piosenkarki nadal jest bardzo aktywny fizycznie. Niestety nawet znakomita kondycja fizyczna nie uchroni przed starością. Paweł Rabczewski kilka lat temu przeszedł udar oraz szereg poważnych operacji i zabiegów. Pani Wanda w przeszłości zmagała się z chorobą nowotworową.

W jednym z wywiadów Doda wyznała, że nie zdecydowałaby się umieścić rodziców w domu opieki. Nie ocenia jednak osób, które korzystają z takiej możliwości. Sama ma to szczęście, że może zagwarantować rodzicom najlepszą opiekę w ich własnym domu.

Mam dom, który na to pozwala, ale wiem, że nie wszyscy mają taką szansę, więc nie chcę oceniać. [...] Czasami w ośrodku chory będzie mieć lepszą opiekę pod okiem lekarzy - stwierdziła.

