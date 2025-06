Julia Wieniawa wrzuciła zdjęcie w bikini, a potem kolejne i kolejne. WOW! Nie sposób nie patrzeć

Julia Wieniawa przed chwilą odpoczywała na Bali, gdzie wyjechała, by bawić się z przyjaciółmi podczas wieczoru panieńskiego, a później wesela. Celebracja nie skończyła się na tym! Aktorka i piosenkarka znalazła czas na to, by popływać w basenie, nacieszyć oko przyrodą i zwyczajnie się zrelaksować we wspaniałym, spokojnym otoczeniu.

Wieniawa bawiła się na ślubie

Na ślubie znajomych na Bali Julia pojawiła się w zjawiskowej czerwonej sukni - wyrazistej, ale wcale nie przesadnie eleganckiej. Głęboki kolor, błyszczący materiał, odważne wycięcia na brzuchu i odsłonięte plecy – wszystko to idealnie pasowało do egzotycznego klimatu wyspy. Wieniawa spędziła na niej wspaniałe chwile, ale co dobre, szybko się kończy.

Teraz Wieniawa wróciła do Polski i tęskni za tropikami!

Wieniawa chciałaby wrócić na Bali?

Wydaje się, że Julia z chęcią zamieniłaby polskie klimaty na te nieco bardziej orientalne.

Mały throwback z Bali… miss it already - napisała gwiazda w sieci.

I pokazała kilka ujęć, które wykonano jej na wyspie. Do zdjęć pozowała ubrana jedynie w skąpe bikini! W swoim instagramowym wpisie jakby na pocieszenie rzuciła:

Ale i w Warszawie słońce zaczyna rozpieszczać.

Wieniawa wyglądała bajecznie w kostiumach kąpielowych. Szczupła, zgrabna piosenkarka ma figurę idealną do noszenia bikini oraz bielizny. Na jej lekko opalonym ciele wszystko prezentuje się perfekcyjnie. Prawda? Zobaczcie zdjęcia i sami oceńcie.

Ufff - stwierdziła Fagata na widok Wieniawy.

Internauci dołożyli też coś od siebie:

"Piękne stroje na pięknej, wypracowanej figurze - oby to lato trwało jak najdłużej!", "WOW", "Jaka piękna".

