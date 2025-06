Wieniawa z żoną Prokopa i stylistą na weselu na Bali. Zjawiskowe kreacje i te widoki... Jest czego zazdrościć?

Czerwień jak ogień. Wieniawa skradła show

Julia Wieniawa dobrze wie, jak przyciągnąć uwagę. Na ślubie znajomych na Bali pojawiła się w zjawiskowej czerwonej sukni maxi, która wyglądała jak z hollywoodzkiego filmu. Głęboki kolor, błyszczący materiał, odważne wycięcia na brzuchu i odsłonięte plecy – wszystko idealnie dobrane do egzotycznego klimatu wyspy. Do tego smukłe ramiączka, rozcięcie na nodze i wiązanie przy szyi – całość prezentowała się lekko, zmysłowo i bardzo stylowo.

Aktorka postawiła na dodatki w duchu "less is more". Gładko spięte włosy, mała srebrna torebka w kształcie muszli i delikatna biżuteria. Żadnego przesytu – tylko styl i wyczucie. Kreacja błyszczała w słońcu, ale nie była przesadzona. To po prostu perfekcyjny balans między tropikalnym luzem a ślubną elegancją.

Internauci nie kryli zachwytu, a głos zabrały także znane koleżanki Julii Wieniawy.

Anita Werner dodała emotki ognia i serca, Magdalena Pieczonka napisała krótko: "Pięknie", a Paulina Sykut-Jeżyna dorzuciła: 🔥❤️🔥🔥🔥❤️. Sama Wieniawa opisała swój strój jako "Bali wedding outfit" i dodała emotki brzoskwini i serca.

Nie tylko Wieniawa. Wśród gości pojawiły się także inne znane twarze

Na balijskim weselu Wieniawa bawiła się m.in. w towarzystwie żony Marcina Prokopa oraz projektanta Kacpra Kujawy. Impreza odbyła się w luksusowej willi z widokiem na tropikalny ogród – wszystko wyglądało jak z katalogu biura podróży.

Przed weselem też było gorąco. Zielona sukienka, bikini i prześwitująca narzutka

Jeszcze zanim padło sakramentalne "tak", Julia zachwyciła stylizacją na imprezie przedślubnej – tym razem w obcisłej, zielonej sukience. A na wieczorze panieńskim? Klasyczne czarne bikini z narzutką i błyszczącym paskiem na biodrach. Tylko ona potrafi sprawić, że nawet zwykły plażowy zestaw wygląda jak sesja dla "Vogue’a". Julia Wieniawa naprawdę umie korzystać z życia. Kto by nie chciał zamienić kapci na sandałki i polecieć z ekipą na takie wesele?

