Marcin Prokop (47 l.) od lat związany jest z Marią Prokop (46 l.). Poznali się w 2003 roku podczas imprezy u wspólnych znajomych. Trzy lata później powitali na świecie jedyną córkę, Zofię. Po ośmiu latach związku zakochani na ślubnym kobiercu. Ukochana dziennikarza unika medialnego zgiełku i rzadko towarzyszy mężowi podczas branżowych imprez.

Maria Prokop jest za to bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 66,6 tysięcy osób. Publikuje na nim wiele zdjęć oraz filmików związanych z aktywnością fizyczną oraz medytacją. Maria jest bowiem ogromną miłośniczką jogi. Przez wiele lat była związana zawodowo z marketingiem i pracowała w korporacji. Wypalenie zawodowe sprawiło, że zaczęła szukać dla siebie innej drogi. Dziś jest instruktorką jogi oraz medytacji i prężnie rozwija swoją działalność.

Prokop chętnie dzieli się ze swoimi obserwującymi przemyśleniami oraz tym, jak "kocha siebie". Nie kryje, że joga przyniosła jej ukojenie w bardzo trudnych chwilach. Maria zmagała się przez jakiś czas z nerwicą napadowo-lękową. Po czasie przyznała w sieci, że udało jej się ją pokonać. Wszystko dzięki odpowiednim technikom oddychania, którymi dziś chętnie dzieli się w sieci.

Żona Marcina Prokopa dzięki regularnym treningom może pochwalić się wysportowaną i nienaganną sylwetką. Niedawno przebywała na Bali razem z koleżanką męża z programu "Mam Talent", Julią Wieniawą. Razem ze swoimi przyjaciółkami świętowały tam zbliżający się ślub trenerki jogi, Magdaleny Janik. Fani Marii zauważyli, że w ostatnim czasie jej, i tak szczupła już, sylwetka znacznie się zmieniła.

4 czerwca Maria Prokop zamieściła rolkę, na której opisała, co stoi za jej przemianą. Odpowiedziała również na zarzuty o używanie Ozempicu. Na nagraniu prezentuje wyćwiczone ciało w żółtym bikini, które niewiele zasłania. Pokazuje też swoje treningi.

Trzeba zatem wyjaśnić sprawę, bo wiem, że wyglądam nieco smuklej niż kiedyś. Nie stosuję żadnych agonistów receptora GLP-1. To, co widzicie, to suma trzech czynników. Od roku stosuję HTZ [hormonalna terapia zastępcza - przyp. red.], od dwóch lat jem inaczej - wysoko białkowo, od około trzech lat więcej czasu poświęcam na treningi siłowe niż na cardio czy inne - stwierdziła.