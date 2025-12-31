Półnadzy Rutkowscy w jacuzzi pod Tatrami! Wiemy, że na to czekaliście

Gorąca woda, śnieg za oknem i luksus na całego. Maja i Krzysztof Rutkowscy znów przyciągnęli uwagę internautów. Ich zimowy wypad do Zakopanego szybko stał się tematem numer jeden w sieci.

Rutkowscy od lat udowadniają, że potrafią żyć na własnych zasadach i nie mają oporów, by dzielić się tym z fanami. Tym razem padło na zimowy relaks w stolicy Tatr. Ekskluzywny hotel, góralskie krajobrazy i prywatne jacuzzi, to przecież brzmi jak urlop idealny. Maja Rutkowski bez wahania sięgnęła po telefon i pokazała, jak wygląda ich wypoczynek z pierwszej ręki. 

Zakopane oniemiało! Rutkowscy urządzili gorące show pod Tatrami

Na krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widzimy Maję w skąpym kostiumie kąpielowym oraz Krzysztofa Rutkowskiego, którzy korzystają z uroków jacuzzi na świeżym powietrzu. Para wydaje się w doskonałych nastrojach, a zimowa aura tylko dodaje klimatu całej scenie. Uwagę zwraca też swobodna bardzo wesoła atmosfera.

W kadrze pojawia się również Krzysztof Junior, owinięty w szlafrok. Maja poszła nawet o krok dalej i pokazała, jak kotłuje się na śniegu po wyjściu prosto z jacuzzi. Widać, że morsowanie w wersji "na bogato" nie jest jej obce! Całość opatrzyła lekkim, pogodnym podpisem, pisząc obserwatorów, jaka pogoda panuje w Zakopanem.

Magicznie… A u Nas pada śnieg… A u Was? - napisała w sieci Maja Rutkowski.

To kolejny przykład medialnej aktywności Mai Rutkowski, która w ostatnich miesiącach wyraźnie nabrała tempa. Odważne publikacje i regularny kontakt z fanami sprawiły, że żona znanego "detektywa bez licencji" znów znalazła się w centrum zainteresowania. Niedawno na instagramowym koncie pokazywała się zupełnie nago! Pamiętacie? My czekamy na więcej.

