Krzysztof Rutkowski ściska nagi biust małżonki! Bardzo odważne zdjęcie trafiło do sieci. Nie bez powodu

Krzysztof Rutkowski i jego żona Maja to para, która uwielbia błyszczeć – zarówno w mediach, jak i życiu prywatnym. I detektyw, i jego wybranka kochają luksusowe życie i pokazują je na swoich instagramowych kontach.

Ale ich najnowsze zdjęcie wzbudziło zaskoczenie. Widać na nim Rutkowskiego, który pochyla się na ukochaną i sięga po jej nagi biust. Ta szeroko się uśmiecha... Wbrew pozorom fotografia ma głębszy sens.

Krzysztof i Maja Rutkowscy są ze sobą od lat

Detektyw i jego wybranka od 2019 roku są oficjalnie małżeństwem, ale w maju 2024 roku, przy okazji komunii syna, zdecydowali się na odnowienie przysięgi i ponowne zaślubiny – z wielkim rozmachem i setkami gośćmi. Uroczystość zaplanowano tak, by robiła ogromne wrażenie. Widać było blichtr i bogactwo.

Ich życie publiczne to mieszanka skandali i potężnej dawki przepychu. Dom pełen marmuru, kryształowe żyrandole i wielkie okna – tak wyglądają cztery ściany Rutkowskich. W garażu jest jeszcze lepiej, bo Rutkowscy nie oszczędzają na drogich autach.

Najnowsze zdjęcie pary, które trafiło do sieci, pokazuje ich jednak nie pod palmami, nie w strojach od projektantów i nie z biżuterią wartą fortunę, a w znacznie skromniejszym wydaniu. Skromniejszym finansowo... Bo pod innym względem skromności tam nie ma!

Maja Rutkowski z nagim biustem

Na ujęciu widać parę na białym tle, detektyw - z nową fryzurą - tuli się do żony. On pozuje ubrany jedynie w białą, rozpiętą koszulę, ona ma na sobie tylko biały uśmiech i... jego dłonie. Krzysztof obejmuje biust małżonki, trzymając swoją twarz przy jej twarzy...

Sytuacja ujęta na zdjęciu jest bardzo intymna. Zakochani nie patrzą w obiektyw, on jej szepcze do ucha, ona spuszcza wzrok. Skąd pomysł, by taką fotografię opublikować na Instagramie? Podpis mówi wszystko.

Choć październik już się kończy, Maja postanowiła przypomnieć swoim fankom o ważnych badaniach.

Różowy październik miesiącem walki z rakiem piersi. A Ty badałaś swoje piersi? Zrób to zanim będzie za późno! - pisze Maja.

Krzysztof Rutkowski rozpływa się nad ukochaną Mają. Ależ miłość!