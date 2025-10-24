Krzysztof Rutkowski sporo zainwestował w swoją metamorfozę

Krzysztof Rutkowski (65 l.) zyskał sławę jako najpopularniejszy detektyw w Polsce. Na swojej działalności zarobił ogromne pieniądze, które pozwalają mu na prawdziwie luksusowe życie. Detektyw bez licencji bardziej niż chętnie chwali się drogimi dodatkami czy samochodami. Jego żona Maja (40 l.), często wrzuca do sieci zdjęcia z egzotycznych podróży oraz prezentów, które dostaje od ukochanego.

Wybranka Krzysztofa Rutkowskiego chętnie poddaje się przeróżnym metamorfozom. A sam detektyw nie pozostaje jej dłużny. Jego charakterystyczna fryzura zdobyła miano kultowej. Pewien czas temu zrezygnował z "rzeżuchy na głowie". Teraz ma włos na współczesnego wikinga.

Przez lata medialnej kariery detektyw Rutkowski bardzo się zmienił. Eksperymentował nie tylko z fryzurą, ale i z zarostem, który to znikał, to się pojawiał, raz bardziej, raz mniej obfity. Spore zmiany zaszły również na jego twarzy. Do tego schudł i nie ukrywa, że stosował różnorodne zabiegi, aby wyglądać tak, jak obecnie.

Krzysztof Rutkowski sprawił sobie hollywoodzki uśmiech

Metamorfozie uległy też zęby detektywa. Pewien czas temu poszedł śladem wielu innych gwiazd i zafundował sobie nowy uśmiech. Jego zęby są teraz bielsze niż śnieg i zdecydowanie większe niż kiedyś. To jednak nie koniec zmian, bowiem śnieżnobiały uśmiech to dla niego za mało.

Krzysztof Rutkowski współpracuje z pewną kliniką dentystyczną. Podczas ostatniej wizyty nieco poprawił swój uśmiech i postanowił go... udekorować! I tak na jego zębie pojawiła się bardzo droga błyskotka w postaci srebrnego dolara!

Krzysiu zasługuje na wszystko co najlepsze i najdroższe - napisał na Instagramie dentysta gwiazdora.

Detektyw jest wyjątkowo dumny ze swojej nowej ozdoby. Internautom nie przypadła ona do gustu. W komentarzach nie kryją złośliwości. Niektórzy mówią również o antyreklamie gabinetu stomatologicznego.

Krzysiu zasługuje na fryzjera, barbera, stylistę i zmywacz do samoopalacza. A nie na wieśniackie sreberko na tureckich zębach; Największa antyreklama jaka dotychczas trafiła na wasz profil; Ja bym się wstydził wyjść na miasto; Tego się nie da odzobaczyć.

