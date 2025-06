Co tam się wyprawia!?

Kasia Moś wbiła się w obcisłą mini miesiąc po porodzie! Co za figura!

Maja Rutkowski: Królowa metamorfoz

Krzysztof Rutkowski (65 l.) zyskał sławę jako najpopularniejszy detektyw w Polsce. Na swojej działalności zarobił ogromne pieniądze, które pozwalają mu na prawdziwie luksusowe życie. Detektyw bez licencji bardziej niż chętnie chwali się drogimi dodatkami czy samochodami. Jego żona Maja (40 l.), często wrzuca do sieci zdjęcia z egzotycznych podróży oraz prezentów, które dostaje od ukochanego.

Niedawno bawili się na imprezie portalu Pudelek, gdzie zaskoczyli nowym wizerunkiem. Maja Rutkowski, ukochana detektywa, chętnie poddaje się metamorfozom. Na głowie miała już drobne warkoczyki, a od pewnego czasu rozjaśnione, gęste loki. Niedawno wrzuciła na Instagram nagranie, na którym pokazała, jak fryzjer ścina ją niemal na łyso. Jednak fryzura jak na "zapałkę" nie zagościła na jej głowie na długo.

Zobacz również: Maja Rutkowski znika w oczach! Zrzuciła kolejne kilogramy i chętnie się tym chwali

Krzysztof Rutkowski znowu zmienił fryzurę

Kilka dni temu razem z Krzysztofem Rutkowskim wpadła na Pink Party Pudelka. Maja tym razem zaprezentowała się we włosach niemal do ziemi! Detektyw Rutkowski wkroczyła na Pink Party Pudelka z warkoczem do kolan dumnie falującym za nią jak peleryna superbohaterki. Z kolei fryzurę jej ukochanego trudno opisać słowami. Charakterystyczny wysoki fryz zamienił na jego bardziej rozczochraną wersję.

Nie tylko jego nowe uczesanie przyciągało wzrok. Rutkowski miał bowiem na sobie dodatek wart prawdziwą fortunę!

To była broszka warta 100 tysięcy złotych Mountain Diamond. Przepiękna, oprawiona w elipsę z diamentami. Symbol góry, który w temperaturze minus 30 stopni nabiera wyjątkowego blasku. Wszystko się mieni, błyszczy, daje niesamowity efekt - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Krzysztof Rutkowski chyba stara się dorównać swojej żonie jeśli chodzi o metamorfozy. W minioną niedzielę wrzucił filmik z wizyty u fryzjera. Chaos na jego głowie został uporządkowany! Detektyw postawił na fryzurę, która odjęła mu lat. Okazuje się, że za tą zmianą stoi jego ukochana żona. "Chciała Maja Pilch i ma" - napisał pod postem. Nie wiemy, jak na ten widok zareagowała Maja, ale internauci są zachwyceni:

"Szczerze... Wiem, że proszę się o bana, ale dużo lepiej niż rzeżucha", "Świetnie, a jak odmłodzony mega. Maja, mąż na medal", "W końcu Pan wygląda jak człowiek", "I tak powinno być!".

Zobacz również: Krzysztof Rutkowski szczery do bólu! Mówi o zabiegach na swojej twarzy. "Ja się tego nie wstydzę"

Quiz o Krzysztofie Rutkowskim. Jedynie najlepsi z najlepszych zdobędą 10/10! Pytanie 1 z 10 Kim z zawodu jest Krzysztof Rutkowski? Aktorem Detektywem Deweloperem Następne pytanie