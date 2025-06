Maja Rutkowski z warkoczem do kolan! Co za metamorfoza! Krzysztof też zaskoczył!

Maja Rutkowski przeszła kolejną metamorfozę, która z wczorajszą rzeczywistością ma tyle wspólnego, co reality z realem! Jeszcze wczoraj na InstaStory relacjonowała wizytę u fryzjera, gdzie na oczach fanów zdjęła afroloki i odsłoniła niemal ogoloną głowę. Fryzura „na zapałkę” rozgrzała sieć, a komentarze sypały się jak popcorn w kinie.

Ale dziś? Po zapałce z wczoraj nie ma ani śladu! Detektyw Rutkowski wkroczyła na Pink Party Pudelka z warkoczem do kolan, dumnie falującym za nią jak peleryna superbohaterki. Wersja totalnie glam – jakby nigdy nic.

Rutkowscy brylują na różowym dywanie

We wtorek wieczorem Maja pojawiła się na Pink Party Pudelka 2025 i… wszyscy przecierali oczy. Po krótkiej fryzurce nie został nawet cień wspomnienia. Zamiast niej – warkocz długi do kolan, gęsty, lśniący, zapleciony jak z bajki o księżniczce, albo o Tarzanie i jego ukochanej. Stylizacja? Glamour pełną parą – róż, atlas i brokat, czyli wszystko, czego oczekujemy po Rutkowskich na salonach.

Krzysztof Rutkowski – owłosiona niespodzianka

Ale to nie koniec cudów. Obok żony kroczył Krzysztof Rutkowski, znany m.in. z okularów i... fryzury, która przez lata była jego znakiem rozpoznawczym. Tym razem zyskał nową objętość - nie tylko na czubku głowy? Trudno powiedzieć, czy to magia włosów z tubki, tupet z twistem czy po prostu efekt #rutkowskihairboost, ale efekt jest – i to dosłownie – widoczny gołym okiem. Z przymrużeniem oka i pełną powagą: to para, która nie zna słowa „umiarkowanie”.

Tarzan i Jane w wersji polskiego celebryckiego glam

Na ściance Pink Party prezentowali się jak Tarzan i Jane ery social mediów. Ona – z warkoczem jak lasso i spojrzeniem „widzisz mnie? to patrz dalej”. On – z nowym włosem, w ciemnych okularach, gotowy na każde flesze. Razem stanowili najbardziej widowiskowy duet wieczoru.

Maja i Krzysztof Rutkowscy kolejny raz udowadniają, że w show-biznesie nie chodzi o bycie przewidywalnym. Chodzi o wejście z przytupem i wyjście z okładką. A oni tę sztukę opanowali do perfekcji. Metamorfoza w mniej niż 24 godziny? Proszę bardzo. Kolejny viral? Już się robi.

