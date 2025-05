Krzysztof Rutkowski szczery do bólu! Mówi o zabiegach na swojej twarzy. "Ja się tego nie wstydzę"

Krzysztof Rutkowski udzielił wywiadu dla LavendaMed, gdzie opowiedział o swojej metamorfozie, którą przeszedł na przestrzeni lat. Mężczyzna jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w Polsce. Budzi kontrowersje i różne, często skrajne emocje, ale popularności i skuteczności nie można mu odebrać. Teraz postanowił otworzyć się na temat korzystania z usług branży beauty. - Ja z takich zabiegów korzystam, oczywiście. Wcale nie wstydzę się tego powiedzieć - stwierdził Krzysztof Rutkowski. Celebryta zaznacza, że dbałość o wygląd nie jest dla niego fanaberią, lecz częścią codziennej dyscypliny.

– Manicure, pedicure: regularnie, raz na dziesięć dni. Dlaczego mam o siebie nie dbać? – pytał retorycznie. Zwrócił też uwagę na to, że wciąż panuje przekonanie, że mężczyzna powinien wyglądać „naturalnie”, a pielęgnacja to domena kobiet. Sam się z tym nie zgadza .- Niejednokrotnie dziewczyny chowają swoje paznokcie, dłonie, bo są zawstydzone. Facet może tak o siebie dbać - mówi wprost Krzysztof Rutkowski.

Jednocześnie celebryta nie ukrywa, że korzysta z profesjonalnych zabiegów estetycznych. Podczas wywiadu z LavendaMed zaczął nawet wymieniać, którym konkretnie się poddał. Szczegóły poniżej.

Krzysztof Rutkowski szczerze o zabiegach medycyny estetycznej. "Mezoterapia? Regularnie"

Choć w branży Krzysztof Rutkowski znany jest z niepowtarzalnej fryzury i mocnego wizerunku, przyznaje, że praca nad wyglądem to również efekt diety i konsekwencji. – Wagę trzymam cały czas tę samą: 74–75 kg. […] Była dieta, 14 kilo zrzuciłem, 15 kilo zrzuciłem i tak utrzymuję do tej pory – zdradza. Nie ukrywa, że korzysta także z profesjonalnych zabiegów estetycznych.

– Jeżeli chodzi o twarz – mezoterapia, która jest wykonywana regularnie przez doktora Krotowskiego, Jarka, gdzie jestem u nich raz, powiedzmy, na dwa tygodnie w klinice – mówi w rozmowie Krzysztof Rutkowski, a potem dodawał, że stałe wizyty pozwalają mu „psychofizycznie wyglądać dobrze”.

Mężczyzna podkreśla, że choć ma młodszą partnerkę, nie jest to dla niego źródłem kompleksów. – Nie jest to tak, że mam młodszą żonę, więc muszę też dobrze wyglądać. Nie jest to tak. Ale staram się dbać o siebie – mówi Rutkowski. Jednocześnie przyznaje, że to właśnie żona ma duży wpływ na jego styl życia i podejście do wizerunku. – Ja sądzę, że to jest zasługa też żony. (...) Niektórzy nawet mówią, że lepiej wyglądam teraz niż 20 lat temu - podsumował.

