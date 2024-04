Klaudiusz z "Big Brothera" wraca do TVN! Program o późnej porze. Wiemy, co się z nim działo!

Krzysztof Rutkowski ma 63 lata, ale ani myśli o przechodzeniu na emeryturę. Jest przekonany, że świetnie sprawdza się w tym, co robi, w dodatku udaje mu się łączyć pracę z udanym życiem rodzinnym. Ma wspaniałą relację z żoną oraz synem, którego rozpieszcza jak tylko może. Rutkowski słynie ze swojego specyficznego stylu bycia. Ekstrawagancki wygląd idzie w parze z barwnym charakterem. Jego znakami rozpoznawczymi są między innymi łańcuchy na szyi, biżuteria, rozpięta koszula, skórzane kurtki albo eleganckie garnitury, przeciwsłoneczne okulary oraz... jedyna w swoim rodzaju fryzura. Na temat włosów celebryty powstawały już ogromne dysputy w mediach społecznościowych. Komponowały się one na zasadzie kontrastu z brodą, którą z uwagi na wiek pokryła siwizna. Teraz to już przeszłość, bo Krzysztof Rutkowski postanowił się "wziąć za włosy", ale nie te na głowie, a właśnie na brodzie! Najwyraźniej chciał dopasować ich kolor do fryzury. Bardzo ciemny zarost rzuca się w oczy, a Polacy aż wstrzymali oddech. Takiej metamorfozy dawno nie widziano w polskim show-biznesie.

Krzysztof Rutkowski wziął się za włosy. Takiej przemiany Polacy dawno nie widzieli

Krzysztof Rutkowski wrzucił na Instagrama zdjęcie oraz relację wideo. Fani od razu dostrzegli, że zmienił się wygląd 63-letniego mężczyzny. Zwrócili uwagę na zarost Rutkowskiego, z którego zniknęła siwizna. Zamiast tego pojawił się ciemny, czarny wręcz kolor. Celebryta musiał więc zafarbować zarost. W komentarzach zawrzało!

- Każdy ma swój styl, w którym się dobrze czuje, a styl pana Krzysztofa jest wybitny. (...) Rzecz gustu, ważne, że Krzyśkowi i Mai się podoba. (...) Styl i klasa - to część wpisów pod zdjęciem Rutkowskiego. Pojawiło się także wiele krytycznych komentarzy, a wiele z nich, z uwagi na wulgarność, nie nadaje się do cytowania.

Cóż, pozostaje nam odesłanie Was do poniższej galerii zdjęć. Oceńcie sami, jak się podoba, i zagłosujcie w sondzie.

