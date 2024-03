Internauci drwią z Krzysztofa Rutkowskiego. "W czapce przy stole to najczęściej chłopstwo zasiadało"

Doda szczerze o swoim udziale w "The Voice of Poland" oraz "Must Be The Music". Gdzie ją zobaczymy?

Krzysztof Rutkowski oberwał od internautów. Skrytykowano jego stylizację

Krzysztof Rutkowski nigdy nie bał się odważnych, modowych wyborów. Jego słynna, kwadratowa fryzura oraz skłonność do bardzo drogich dodatków to element wizerunku znanego detektywa. Tym razem Rutkowski chciał pochwalić się zdjęciem z greckich wakacji. W mediach społecznościowych celebrytka opublikował zdjęcie z restauracji, do której wybrał się wraz z żoną. Para pozuje na różowym tle z wielkim flamingiem z tyłu. - Chwila dla ciebie, chwila dla siebie, chwila dla nas pod cudownym ateńskim niebem. Pozdrawiamy was bardzo gorąco w ten radosny, spokojny, urodzinowy dzień - podpisał zdjęcie detektyw. Fani nie okazali przychylności Rutkowskiemu. Wytknęli mu nie tylko kicz, ale także niewychowane zachowanie. Oberwało mu się za czapkę z daszkiem, w której Rutkowski siedział w restauracji - W czapce przy stole to najczęściej chłopstwo zasiadało, dawno temu, obecnie mają już to ogarnięte na szczęście - czytamy w komentarzach.

