65-letni Krzysztof Rutkowski w warkoczu! Pamiętacie, że kiedyś miał zwyczajne włosy? Sporo się zmieniło

Ostatnio Krzysztof Rutkowski pojawił się na jednej z imprez ubrany w elegancki biały garnitur. Ale to nie wdzianko przyciągało wzrok, który wędrował wyżej i wyżej i zatrzymywał się na fryzurze detektywa. Celebryta zadziwił wszystkich, pokazując zupełnie nowy wizerunek. Miał długie włosy uczesane w warkocz, a od spodu widać było wygoloną głowę.

Rutkowski zaskoczył nie tylko długością i gęstością włosów, które plątały mu się nad czołem, ale i ich kolorem. Lata temu miał dużo jaśniejsze owłosienie. Pamiętacie?

Krzysztof Rutkowski kiedyś i teraz. Nie do poznania!

Rutkowski pojawił się w show-biznesie blisko 25 lat temu, a naprawdę głośno zrobiło się o nim w 2002 r., gdy na antenie TVN-u można było śledzić jego program "Detektyw". Później celebryta pojawiał się i w innych produkcjach lub bywał w telewizjach śniadaniowych, a kiedy nastała era mediów społecznościowych, rozgościł się na dobre w sieci.

Mniej więcej dwie dekady temu, gdy Rutkowski był po czterdziestce, wyglądał całkiem niepozornie. Nosił dżinsy i marynarki, miał krótką, zwyczajną fryzurę w dość jasnym odcieniu. Twarz golił na gładko lub pozostawiał kilkudniowy zarost.

W pewnym momencie zaczął eksperymentować z wizerunkiem.

Coś się zmieniło. Najpierw fryzura, później zarost, styl ubierania się, a w końcu zęby i twarz

Rutkowski wielką przemianę rozpoczął od zmiany fryzury. Włosy zaczął zaczesywać do góry i ścinać na równo. Gdy rosły, na głowie detektywa tworzyła się misterna konstrukcja. W końcu o jego uczesaniu mówiło się więcej niż o sprawach zawodowych, a Krzysztof poszedł na rekord w wysokości "żywopłotu" z włosów. Tej fryzurze był wierny przez wiele lat.

W międzyczasie poeksperymentował i z zarostem, który to znikał, to się pojawiał, raz bardziej, raz mniej obfity. Zmianie uległy też zęby detektywa, a nawet jego twarz. Rutkowski schudł i nie ukrywa, że stosował różnorodne zabiegi, aby wyglądać tak, jak obecnie.

Niedawno na dobre pozbył się fryzury w kształcie kostki, a siwą brodę postanowił zagęścić i przyciemnić. Opalony, ciemnowłosy i długobrody celebryta absolutnie niczym nie przypomina siebie samego sprzed 25 lat. Gdzieś zniknęły jego naturalnie jasne włosy, a pojawił się warkocz! Teraz włosy detektywa są gęste jak u hiszpańskiego macho. Fani Krzysztofa wreszcie odetchnęli z ulgą - nawet długie włosy, które rozpuszczone są zupełnie nieokiełznane, prezentują się lepiej niż wcześniejszy równo przycięty busz.

Internauci komentują. Zmiana na lepsze!

Rutkowski w kwietniu skończył 65 lat i jest już emerytem, ale czy wygląda na swój wiek? Nie ma ani jednego siwego włoska, posiada za to uśmiech biały jak śnieg, oliwkową karnację i ubiera się na bogato. Czy stylowo, to kwestia gustu... No i ma długi, czarny fryz. Co na to jego wielbiciele? Zdania na temat uczesania Rutkowskiego są podzielone.

"Piękna fryzura", "Czemu pan położył na głowie mopa?", "Co pan ma na głowie???", "Jack Sparrow!", "Super Panu w tej fryzurze", "Super tupecik", "Fajna fryzura", "Z pewnością o wiele lepiej niż kwadrat/żywopłot", "Super wyglądasz", "W nowej fryzurce o wiele młodziej" - czytamy w sieci.

A co wy sądzicie?

Krzysztof Rutkowski z dodatkiem wartym fortunę i włosami jak z bajki