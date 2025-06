W pancernym wozie i z uzbrojoną po zęby obstawą. Tak Rutkowscy przybyli na galę!

Krzysztof Rutkowski zmienił fryzurę! "Dużo lepiej niż rzeżucha"

Gala Gwiazd Plejady 2025 to wydarzenie, które co roku przyciąga tłumy polskich celebrytów, artystów i influencerów. To nie tylko wręczanie nagród, ale również okazja do zaprezentowania wymyślnych stylizacji. Tegoroczna gala odbyła się pod hasłem "Feel The Magic". Na ściance chętnie pozowali m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Joanna Opozda, Jacek Borkowski, Julia Żugaj, Piotr Mróz czy Kasia Moś.

W wielkim stylu na imprezę przybyli Maja i Krzysztof Rutkowscy. Najpopularniejszy detektyw bez licencji chętnie chwali się drogimi dodatkami czy samochodami. Kilka dni temu małżonkowie pojawili się na Pink Party Pudelka. Gdy weszli na różowy dywan, oczy wszystkich zwróciły się na nich! Krzysztof Rutkowski przeszedł bowiem ogromną metamorfozę i zrezygnował ze swojej charakterystycznej fryzury. Do tego dumnie prezentował wartą, bagatela, 100 tysięcy złotych broszkę.

W miniony weekend Krzysztof Rutkowski pokazał na Instagramie filmik z wizyty u fryzjera. Chaos na jego głowie został opanowany. Detektyw-celebryta postawił na bardziej młodzieżowe uczesanie. Okazuje się, że była to próba generalna przed poniedziałkową galą.

Maja i Krzysztof Rutkowscy przyjechali na galę z uzbrojoną obstawą!

Maja i Krzysztof Rutkowscy bardzo dobrze czują się w świetle reflektorów. Przed rozpoczęciem Gali Gwiazd Plejady z uśmiechami pozowali do zdjęć. Para pojawiła się na czerwonym dywanie i zaprezentowała w stylu wikingów, zaskakując odważnymi fryzurami i makijażem. Maja Rutkowski wyglądała niczym nordycka bogini w starannie ułożonym uczesaniu oraz magicznym makijażu. Z kolei jej mąż długie, ciemne włosy zaczesał do tyłu, co zupełnie odmieniło jego dotychczasowy wizerunek.

Jednak to nie nowy image Rutkowskiego, a obstawa, z jaką przybył, zrobiła największe wrażenie. Para detektywów zrezygnowała z limuzyny i na galę przyjechała w opancerzonym samochodzie z wielkim napisem "Rutkowski patrol". W środku towarzyszyli im uzbrojeni mężczyźni w mundurach! Maja Rutkowski na Instagramie wrzuciła obszerną relację z ich podróży! Uzbrojona po zęby obstawa nie odstępowała ich ani na krok również na czerwonym dywanie.

