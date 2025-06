Rutkowski w nowej zaczesce, Rozenek-Majdan z wąsem na głowie i naga Kamińska

Gala Gwiazd Plejady to jedna z bardziej wyczekiwanych imprez w środowisku polskich celebrytów. Każdego roku to wydarzenie przyciąga nazwiska z różnych dziedzin – aktorów, muzyków, influencerów oraz osobowości telewizyjnych. To nie tylko wręczanie nagród, ale również pokaz stylizacji na czerwonym dywanie. Niektórzy zachwycili, ale byli również i tacy, którzy zaliczyli niezłe wpadki.

Tłum gwiazd na Gali Gwiazd Plejady 2025

Czerwony dywan błyszczał nie tylko od fleszy aparatów, ale i kreacji, które zaproszeni goście przygotowali z największą starannością. Stylizacje były różnorodne – od klasycznej elegancji po ekstrawaganckie wybory, które wywoływały żywe reakcje wśród fotoreporterów i komentatorów mody.

Małgorzata Rozenek-Majdan jak zwykle przyciągała spojrzenia – tym razem postawiła na odważny komplet - garnitur oraz spodnie, które podkreśliły jej figurę. Do tego spięte włosy i minimalistyczny makijaż. Wszystko wyglądało tiptop! Na głowie Małgosi znalazł się również okazałych rozmiarów fascynator!

Krzysztof Rutkowski, znany z zamiłowania do nietuzinkowego wizerunku, nie zawiódł również tym razem. Pojawił się w białym garniturze. Oczy przysłonił ciemnymi okularami, swoją klasyczną fryzurę na Rutkowskiego zamienił na wyprostowane włosy lekkie upięte z tyłu.

Jacek Borkowski postawił na ponadczasową elegancję. Szara marynarka, czarna koszula i spodnie w tym samym kolorze sprawiły, że całość wyglądała bardzo dobrze.

Julia Żugaj, idolka młodego pokolenia, zachwyciła kobiecą, ale bardzo stylową stylizacją. Błyszcząca sukienka i długie włosy wyglądały idealnie.

Monika Miller tym razem nie zaskoczyła wszystkich gotyckim klimatem. Dziewczyna wybrała satynową kreację z dużym rozcięciem. W ręku trzymała torebkę znanej marki YSL. Taki model kosztuje kilkanaście tysięcy złotych.

Kinga Zawodnik z kolei postawiła na kobiecość w pełnej krasie. Odchudzona gwiazda na wieczór wybrała cekinową sukienkę z krótkim rękawem.

Piotr Mróz, znany z serialu "Sprawiedliwi – Trójmiasto", postawił na styl nowoczesnego dżentelmena. Biała koszula, granatowe spodnie oraz klasyczne buty wyglądały ponadczasowo.

Mariola Bojarska-Ferenc z kolei wybrała czarne spodnie oraz dopasowaną bluzkę. W ręku trzymała torebkę Chanel.

Daria Ładocha wyróżniła się odważną stylizacją - miała bowiem na sobie czerwoną suknię maxi! Co za elegancja.

Karol Strasburger, prowadzący kultowy "Familiadę", pojawił się w bardzo klasycznym, eleganckim wydaniu. Granatowy garnitur to jego znak rozpoznawczy w programie i jak się okazuje na czerwonym dywanie.

Kasia Moś wyglądała jak prawdziwa gwiazda wieczoru! Biały komplet, na który składała się marynarka, długa spódnica oraz dopasowany stanik na młodej mamie wyglądały rewelacyjnie.

