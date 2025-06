TŁUMY gwiazd na 70. urodzinach Kwaśniewskiej! Do północy biesiadowali w luksusowym lokalu

Huczy o tym, co zrobiła Kayah na koncercie dla Elżbiety Dmoch! TVP jeszcze tego nie pokazała. Te obrazki wryją się w pamięć

Jolanta Kwaśniewska wyprawiła 70. urodziny

Jolanta Kwaśniewska, choć trudno w to uwierzyć, skończyła właśnie 70 lat. Ikona mody i stylu wyprawiła z tej okazji potężną imprezę w jednym z luksusowych lokali na Placu Bankowym w centrum Warszawy.

Wzruszona Jolanta Kwaśniewska przemawiała ze sceny, mając u boku najbliższych - męża Aleksandra Kwaśniewskiego, córkę Olę Kwaśniewską i jej męża - Kubę Badacha. Na sali bawił się tłum gwiazd, milionerów i przeróżnych osobistości. Wśród gości wypatrzyliśmy nawet wróżkę Aidę!

Jolanta Kwaśniewska zaprezentowała się gościom w przepięknej, oryginalnej sukni do ziemi na jedno ramię, w odważnym kolorze żywego fioletu. Pierwsza Dama wyglądała przepięknie!

Urodziny Jolanty Kwaśniewskiej. Co za goście! Andrzej Seweryn, Katarzyna Warnke i Urszula Dudziak

Impreza urodzinowa Jolanty Kwaśniewskiej równie dobrze mogłaby być rozdaniem nagród czy pokazem mody - tyle tam było gwiazd! Paparazzi przyłapali między innymi Joannę Przetakiewicz i Rinke Rooyensa, którzy gawędzili przed wejściem do restauracji z Grażyną Szapołowską. Do północy wytrwali Andrzej Seweryn (79 l.) z żoną Katarzyną Kubacką-Seweryn, oraz znany z hitu "Gdzie się podziały tamte prywatki" Wojciech Gąssowski (81 l.) z partnerką. To oni wychodzili jako jedni z ostatnich gości. Na bankiecie bawili się też aktorka Kasia Warnke, dziennikarka Agata Młynarska (60 l.) z mężem Przemysławem Schmidtem, wokalistka Urszula Dudziak (81 l.), znany z TVN architekt Krzysztof Miruć czy prowadząca "Dzień Dobry TVN" Dorota Wellman.

Urodziny Jolanty Kwaśniewskiej. Wśród gości politycy i milionerzy

Oprócz znanych i lubianych gwiazd, na imprezie u Jolanty Kwaśniewskiej udało nam się dostrzec między innymi Ryszarda Kalisza (68 l.) z żoną Dominiką Lis. Pojawiła się też żona Leszka Millera - Katarzyna Miller.

Nie zabrakło też znanych bogaczy - wśród gości z pierwszej setki najbogatszych Polaków pojawili się teść Agnieszki Woźniak-Starak - przedsiębiorca Jerzy Starak, Dorota Szawłowska-Soszyńska z mężem Wojciechem Soszyńskim.

