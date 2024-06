Jolanta Kwaśniewska na starych zdjęciach! Co za piękność [TYLKO POPATRZ]

Nie chcieli do tego dopuścić. W końcu odpuścili. Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski była czymś niesamowitym!

Gdy Polacy poznali Jolantę Kwaśniewską od razu ją pokochali! Za bezpośredniość, styl i umiejętność zjednywania sobie ludzi. Gdy w 1995 roku Aleksander Kwaśniewski po raz pierwszy został prezydentem, jego żona miała własny biznes i dobrze sobie radziła. Kilka lat wcześniej, na początku lat 90. założyła agencję nieruchomości o nazwie Royal Wilanów. Miała już doświadczenie w biznesie, bo wcześniej pracowała w firmie zajmującej się sztuczną biżuterią. Z wykształcenia Jolanta Kwaśniewska jest prawniczką, ukończyła Uniwersytet Gdański, a jednym z jej wykładowców był późniejszy prezydent Lech Kaczyński.

Ale była pierwsza dama ma nie tylko smykałkę do biznesu. To, co zajmuje ją od lat to działalność charytatywna. W 1997 założyła fundacje Porozumienie bez barier, której do dziś jest prezesem zarządu. Działalność jej fundacji skupia się na osobach starszych, ale też w ostatnich latach i miesiącach pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Kwaśniewska zawsze uważana była za ikonę mody! Kobiet w latach 90. chciały czesać się na Kwaśniewską i nosić takie, jak ona kostiumy. Była prezydentowa nieraz podkreślała, że na początku pierwszej kadencji męża, sama dbała o swój wizerunek, fryzurę, makijaż i stroje. Dopiero z biegiem casu zaczęła korzystać z porad ekspertów i współpracować z polskimi projektantami, czy markami kosmetycznymi.

Jolanta Kwaśniewska w młodości

Jednak zanim została pierwszą damą, to już od 1979 roku była żoną Aleksandra Kwaśniewskiego. Para pobrała się 23 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku. Niecałe dwa lata później na świat przyszła ich jedyna córka Aleksandra Kwaśniewska. Młoda Jolanta Kwaśniewska była prawdziwą pięknością, zresztą teraz, już w wieku emeryckim, nadal zachwyca klasą stylem i urodą.

Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Kwaśniewska. Te zdjęcia z galerii niżej to perełki!

