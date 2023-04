Jolanta Kwaśniewska - ulubiona pierwsza dama Polaków

Jolanta Kwaśniewska lata temu zdobyła serca i sympatię Polaków. Jako żona prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego stała się wzorem szczególnie dla Polek, jeśli chodzi o wygląd: fryzury i stroje. Do tego wiele osób ceniło jej działalność charytatywną i to, że pomaga innym. Zresztą, tak jest do dziś. Wystarczy wspomnieć, że Kwaśniewska, chociaż pierwszą damą nie jest o 2005 roku, to nadal bardzo aktywnie działa, wciąż coś robi i cały czas stoi na czele Fundacji "Porozumienie bez barier". O wielką popularność w rankingach Kwaśniewską zapytał w rozmowie na antenie Radia 357, Michał Olszański. Dziennikarz wprost zapytał, o to, jak się czuje, gdy widzi, że wśród pięciu pierwszych dam to właśnie ona do dziś jest numerem jeden dla Polaków. - To zaszczyt i ogromna przyjemność, bo w tych rankingach jestem ja i potem dłuższa przerwa. Mam nadzieję, że to jest ocena mojej działalności przez 10 lat prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, naszej prezydentury, bo nie dreptałam zupełnie bez sensu, obok męża. To mnie cieszy i nadal chce mi się funkcjonować.

Jolanta Kwaśniewska we wspomnianym wywiadzie z Olszańskim wspomniała też ciemne strony wielkiej polityki. Opowiedziała m.in. o wydarzeniach z 2004 roku, gdy musiała stanąć przed komisją śledczą: - To było dla mnie bardzo bolesne - wyznała. Zaś o wielkiej polityce powiedziała, że nie miała ochoty w nią wejść. Olszański postawił też Kwaśniewskiej pytanie, jaki był jej udział w tym, że mąż zdecydował się startować na prezydenta. Przyznała, że nie miała na to żadnego wpływu. - Nie wierzyła, że Olek te wybory wygra, więc powiedziałam, dobra, niech pohasa chłopaczyna - odparła i dodała, że w 1995 roku po pierwsze Kwaśniewski startował przeciw Lechowi Wałęsie, więc ówczesnemu prezydentowi, a po drugie mocne były jeszcze echa czasów PRL, które jej zdaniem nie pomagały:

- To była ohydna kampania, która kosztowała życie mamy Olka. Mama została totalnie zaszczuta. Ta ilość nienawiści, wylewanych pomyj, tworzenia pewnego rodzaju faktów w tym czasie, ja dopiero po czasie się zorientowałam, że mieliśmy założony podsłuch, w 1995 roku. To było ohydne! Pomyślałam "Boże, po co nam to?" - wspominała.

Faktycznie, matka Aleksandra Kwaśniewskiego, a teściowa Jolanty Kwaśniewskiej, zmarła we wrześniu 1995 roku. Niżej znajdziecie galerię zdjęć, w której przypominamy, jak Jolanta Kwaśniewska wyglądała w okresie prezydentury męża.

Na szczęście ten czas jest już za nią, dziś Kwaśniewska cieszy się życiem i działaniem w swojej fundacji. Pomaga, udziela wywiadów, jest aktywna i daje przykład Polkom, jak czuć się dobrze ze sobą.

