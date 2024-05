Lech Wałęsa jak kosmita! Były prezydent na rowerze był nie do poznania [ZOBACZ]

Ubrany w profesjonalny strój kolarski, kask i stylową wiatrówkę z napisem „Konstytucja” były prezydent Lech Wałęsa uczcił Święto Konstytucji 3 Maja. To właśnie tego dnia można go było spotkać na trójmiejskich ścieżkach rowerowych. Zza luźnej kurtki, kolorowego kasku i okularów nie od razu można było rozpoznać dobrze znaną postać byłego prezydenta. W Trójmieście jest jednak taką legendą, że ludzie od razu zatrzymywali go i prosili o wspólne zdjęcie. On sam napawał się zaś słońcem i wiejącą od morza bryzą. „Wspaniała pogoda na rower” – napisał w swoich mediach społecznościowych.

